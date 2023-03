Assonautica, a Quiliano la premiazione del Concorso di disegno per la scuola primaria "Proteggiamo il mare": ospite d'onore il Mago Gentile (FOTO)

La selezione, per niente facile, ha portato alla premiazione di 82 bambini, 30 classi hanno ricevuto buoni acquisto per materiale didattico e sono stati assegnati altri premi e riconoscimenti speciali.

Come ogni anno Assonautica premia le classi dei primi tre classificati con buoni acquisto rispettivamente di 300-200 e 100 euro. Per l'acquisto degli altri premi vengono raccolti fondi attraverso le liberalità dei sostenitori del concorso, sia aziende che privati, inoltre diversi artisti sostengono il concorso donando delle loro opere.

L'artista albisolese Tony Salem ha donato due sue opere ad acquarello che sono state assegnate all'alunna Bianca Beltramo classe 4^A Scuola Carando Savona ed all'alunna Sofia Galati 4^B Scuola Peressi di Valleggia-Comune di Quiliano, le quali nel loro disegno uniscono senso artistico ed amore per il mare.

Hanno avuto un riconoscimento anche le due scuole che per prime hanno aderito alla raccolta di tappi di plastica promuovendo così il riciclo e la raccolta differenziata e sostenendo la realizzazione di pozzi in Tanzania tramite il CMSR - Centro Mondialità Sviluppo Reciproco. Si tratta della Scuola Maria Giuseppa Rossello e della Scuola De Amicis, entrambe di Savona. Ognuna ha ricevuto un attestato ed una copia del libro “Salviamo il mare e gli oceani” dono della Slow Food Editore di Brà.

Per l'originalità e per avere espresso nel disegno un chiaro messaggio educativo è stato premiato Matteo Cursano classe 4^A della Scuola Astengo di Savona, con una targa ricordo ed una copia del libro “Salviamo il mare e gli oceani”.

Tra gli alunni premiati sono state inoltre sorteggiate dieci escursioni in barca, che si svolgeranno nella prossima primavera/estate.

Quest'anno si è deciso di dare alla premiazione un'impronta più festosa, con la partecipazione di un ospite d'eccezione: il mago Gabriele Gentile. Questa novità è stata apprezzata tantissimo dai bambini e anche dai grandi, è stato uno spettacolo divertentissimo che ha coinvolto gli spettatori per tutta la sua durata. Lo spettacolo di magia è stato una sorpresa, infatti la presenza del mago non era certa e quindi non era stata pubblicizzata.

Assonautica ringrazia il Mago Gentile per la sua disponibilità e per aver portato tanto divertimento e magia tra i bambini presenti al Palasport per la premiazione. Ringrazia gli organizzatori e tutti i soci che hanno collaborato alla riuscita di questa manifestazione, cresciuta negli anni e diventata ormai per l'Associazione un “grande evento”.