Genoa, altra chance allungo. Gilardino punta sulle doti umane: "Stringiamo i denti per fare qualcosa d'importante"

All'andata fu l'ultima vera prova di forza di un Genoa che poi, nonostante la testa della classifica di allora, si sciolse quasi come neve al sole. Quella odierna contro la Ternana (ore 16.15, arbitro Camplone) è invece l'ennesima occasione in casa e in posticipo, conoscendo quindi i risultati degli altri campi, di continuare a macinare risultati positivi allungando sul Bari inseguitore e accorciando sul Frosinone capolista.

La vittoria sul Cosenza ha restituito, al di là del peso specifico dell'avversario, la fotografia di una squadra in fiducia nonostante le pesanti e continue assenze o parziali tali. La seconda sfida consecutiva al Ferraris sarà per Sturaro e compagni un banco di prova più arduo, contro "una squadra rivitalizzata, viva" dopo il ritorno in panchina di Cristiano Lucarelli, dotata di "struttura in fase difensiva e giocatori di gamba e qualità tecniche davanti, di categoria per la Serie B".

Insomma, un'avversaria per la quale il tecnico Alberto Gilardino alla vigilia chiede, come sempre, grande rispetto nell'atteggiamento dei suoi, usando consapevolezza e fiducia ma anche voglia di determinare: "Una squadra che vuole incidere nella mentalità deve avere il rischio, bisogna però essere bravi a fermare le folate avversarie".

Doti umane come quelle che in queste settimane hanno permesso al Grifone di ottenere risultati sopperendo agli infortuni. L'ultimo dubbio sembrava, in questa direzione, riguardare Puscas anche se dovrebbe trattarsi di un falso allarme: "Si è fermato in settimana precauzionalmente, ma parlerò con lui e dovrebbe essere della partita - ha detto il mister - Questo mi permette di collegarmi all'atteggiamento dei ragazzi: la volontà e la perseveranza che questi hanno quotidianamente o nel voler rientrare in gruppo è gratificante, non solo per l'allenatore ma anche per il gruppo del quale tengo esaltare le doti umane. Stringere i denti in determinate occasioni è sinonimo di attaccamento, di voler fare qualcosa d'importante".

Nel gruppo dei presenti a Marassi potrebbe esserci quindi il ritorno di Ilsanker e la seconda convocazione per Ekuban dopo l'operazione ai tendini d'Achille. Per il resto confermato lo schieramento a tre in difesa con il romeno Puscas e Gudmundsson tandem offensivo, con in mezzo tre maglie da titolari per i "senatori" del centrocampo.

PROBABILI FORMAZIONI

Genoa (3-5-2): Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Sturaro, Badelj, Strootman, Haps; Gudmundsson, Puscas. Allenatore: A. Gilardino.

Ternana (3-4-2-1): Iannarilli; Diakité, Sorensen, Mantovani; Cassata, Di Tacchio, Coulibaly, Corrado; Palumbo; Partipilo, Falletti. Allenatore: C. Lucarelli.