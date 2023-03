Genoa di governo, Badelj doma le "fere": Ternana battuta 1-0 e secondo posto consolidato

Voleva dare un segnale al campionato il Genoa, dimostrando di saper sfruttare anche i favorevoli risultati altrui incasellando punti utili ad allungare sulle inseguitrici e così è stato.

Nell'ottava gara casalinga consecutiva senza subire reti, il Vecchio Balordo, che tanto balordo ora non sembra più essere, è il primo centro stagionale di Milan Badelj a regalare a Gilardino l'ennesima vittoria davanti al pubblico amico consolidando il secondo posto.

La partenza dei rossoblù è forte nonostante la prima vera conclusione, seppur fuori misura, sia degli umbri con Di Tacchio (12'). Il gol poi decisivo per il risultato arriva dopo nemmeno un quarto d'ora di gioco, quando Badelj si fa trovare al posto giusto nel momento giusto sul cross di Haps liberato dalla sponda di Puscas (13'). Da allora la gara si fa di gestione, coi rossoblù bravi a evitare il pressing di una Ternana sempre viva.

Ne nasce quindi una gara piacevole e a ritmi altissimi, con le percussioni esterne dei ragazzi di Gilardino che mettono in difficoltà la retroguardia ospite salvata dalla mira sbagliata di Bani con la testa in un paio di occasioni e da alcune imprecisioni anche dei genoani più ispirati e pericolosi, ancora una volta Gudmundsson su tutti. Dal canto suo ci prova Partipilo a far correre qualche brivido sulla schiena di un Ferraris ancora da ben altra categoria sfiorando però il palo con un tiro a giro (31').

Nella ripresa la musica non cambia, i ritmi restano alti e, nonostante Coulibaly sugli sviluppi di un angolo (51') metta paura ribadendo all'occasione sciupata da Sturaro che calcia sul portiere avversario (49'), il Grifone riesce a gestire con sicurezza i ritmi e trova la rete addirittura in due occasioni, ma su Puscas (53') e nuovamente Badelj (67') è la bandierina dell'assistente a rendere tutto vano.

L'insistenza con cui il Grifone riesce a pungere non va giù a Lucarelli, che a quel punto prima cambia la coppia centrale di centrocampo e poi passa alla difesa a quattro. Mosse che danno maggior concretezza allo spirito d'iniziativa delle Fere che però, oltre a sfiorare la rete con una conclusione defilata di Palumbo che Martinez devia in angolo (74'), pronto come sul tiro a giro di Jagiello (89') e poi di Salcedo (90') il collega Iannarilli che nel finale si prende il merito di tenere in piedi i suoi.

IL TABELLINO

GENOA-TERNANA 1-0

Reti: 13' Badelj

Formazioni :

GENOA (3-5-2): Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Sturaro (58' Frendrup), Badelj, Strootman (79' Jagiello), Haps (58' Criscito); Gudmundsson (79' Salcedo), Puscas (87' Ekuban).

A disposizione: Semper; Ilsanker, Matturro, Hefti, Lipani, Yalcin, Dragus.

Allenatore: A. Gilardino

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakite, Sorensen, Mantovani; Cassata (59' Corrado), Coulibaly (69' Proietti), Di Tacchio (69' Agazzi), Martella (77' Donnarumma); Palumbo; Partipilo, Falletti (77' Capanni).

A disposizione: Krapikas, Vitali; Mazzarani, Bogdan, Onesti, Capuano, Paghera.

Allenatore: C. Lucarelli

Arbitro: Camplone di Pescara