La Sampdoria cade con la Juve: sotto di due reti la rimonta inaspettata, ma alla fine passano i bianconeri 4-2

Una Juve non certo irreprensibile, una Samp a tratti sorprendente, ma alla fine il risultato è comunque quello che in molti avevano previsto alla vigilia. Eppure, nonostante le vicissitudini che appaiono infinite in questa stagione da incubo, la Sampdoria lascia Torino con l'amaro in bocca.

La prestazione degli uomini di Stankovic pur non portando punti (come già accaduto più di una volta in questa stagione) rimane comunque meritevole di un giudizio positivo: i gol di Augello e Djuricic (assist di Zanoli) per la rimonta in due minuti del doppio vantaggio dei padroni di casa (reti di Bremer, assist di Kostic, e Rabiot, assist di Miretti) sono stati l'illusione di una notte durata fino al 64esimo. A quel punto è infatti arrivato il gol di Rabiot (contestato per un presunto fallo di mano non ravvisato da arbitro e Var) a spezzare i sogni del Doria. Il rigore sbagliato da Vlahovic ha solo ritardato l'epilogo finale: nel recupero il gol del giovane Soule ha fissato il punteggio sul 4-2.

"La mia squadra ha dato tutto contro un avversario molto forte che con i punti guadagnati sul campo sarebbe secondo - il commento di mister Stankovic nel dopo partita - Purtroppo nonostante un'ottima gara perdiamo per due episodi che ci hanno condannato e pesano tanto".

Idee chiare sull'episodio contestato in occasione del terzo gol dei padroni di casa: "Il fallo di mano di Rabiot è netto - ha dichiarato il tecnico serbo - Non voglio passare per stupido ma il 3-2 della Juve non è regolare".

JUVENTUS - SAMPDORIA 4-2

RETI: 11'pt Bremer (J), 26'pt Rabiot (J), 31'pt Augello (S), 32'pt Djuricic (S); 19'st Rabiot (J), 48'st Soulé (J).

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Bremer (39' st Rugani), Bonucci (1' st Cuadrado), Danilo; De Sciglio (42' st Gatti), Fagioli, Barrenechea (1' st Locatelli), Rabiot, Kostic; Miretti (27' st Soulé); Vlahovic.

A DISPOSIZIONE: Szczesny, Pinsoglio, Paredes, Iling-Junior, Compagnon.

ALLENATORE: Massimiliano Allegri.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Turk; Gunter, Nuytinck (31' st Paoletti), Amione; Zanoli, Rincon (37' st Malagrida), Winks, Augello (28' st Murru); Leris, Djuricic (28' st Jesé); Gabbiadini.

A DISPOSIZIONE: Ravaglia, Tantalocchi, Oikonomou, Sabiri, Quagliarella, Yepes.

ALLENATORE: Dejan Stankovic.

ARBITRO: Prontera di Bologna.