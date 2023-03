Carceri, Delmastro: "Per i tossicodipendenti strutture stile San Patrignano"

Misure alternative al regime carcerario per i tossicodipendenti. Lo ha proposto il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro che oggi, uscendo dal carcere di Marassi dove si è recato in visita ha parlato della possibilità di far scontare la pena ai detenuti tossicodipendenti in strutture "stile San Patrignano", la controversa struttura fondata nel 1978 da Vincenzo Muccioli.



"Più misure alternative? Assolutamente no. - ha spiegato Delmastro - Semmai una importante alla quale io credo, cioè quella legata ai tossicodipendenti. Le carceri italiane hanno un 30 per cento di detenuti legati alla tossicodipendenza. Io credo che sia importante immaginare con il terzo settore una rivoluzione, cioè che si possa scontare la pena, evidentemente certo limiti, presso le comunità di cura chiuse, protette stile San Patrignano, pare dare a tutti la possibilità di rieducarsi per davvero. Io non sono contro la rieducazione, ma quando mi sento dire che se faccio un corso di ceramista e rimango tossicodipendente sono educato, qualche dubbio ce l'ho. La prima azione è disintossicare il tossicodipendente".