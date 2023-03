Una "chicca" per gli amanti del whale watching nel mare di Pietra Ligure: ecco un capodoglio (FOTO)

Due miglia al largo della costa di Pietra Ligure ecco spuntare un capodoglio. L'avvistamento, avvenuto nella giornata di ieri, ha regalato un'emozione ai fortunati che stavano percorrendo quel tratto di mare con la loro imbarcazione.

In una domenica di marzo all'insegna del bel tempo, una chicca per gli amanti del "whale watching", cioè l'avvistamento di cetacei.

La provincia di Savona, come è noto, rientra nel "Santuario dei Cetacei", cioè quel triangolo di mare compreso tra la provincia francese PACA (Provence, Alpes, Cote d'Azur), la Liguria, la Toscana, la Corsica e la Sardegna, particolarmente ricco di biodiversità. Pur in quest'ambito così variegato, però, va detto che il capodoglio è una delle specie meno comuni da osservare. Più frequentemente, al largo del Savonese, si possono trovare branchi (a volte anche numerosi) di delfini di piccole dimensioni, come lo zifio, il grampo e la stenella striata (la specie più diffusa).

Il capodoglio, invece, con una lunghezza compresa tra 16 e 18 metri per gli esemplari maschi e tra 12 e 14 per le femmine, ed un peso dalle 25 tonnellate (per le femmine giovani) alle 50 tonnellate (per i maschi adulti) è tra le più grandi speci animali oggi viventi.