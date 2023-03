Piaggio AeroSpace, Venzano (Fim Cisl Liguria): “Ministero ci convochi, la Regione si faccia garante”

Christian Venzano, segretario generale FIM Cisl Liguria manifesta la preoccupazione del sindacato riguardo alla situazione di Piaggio AeroSpace: “Le relazioni industriali devono essere diverse, non si possono avere notizie di cambiamenti nella gestione commissariale a mezzo stampa. Abbiamo fatto due richieste: la prima verso i commissari per definire il proseguimento della gestione in amministrazione straordinaria ormai entrata nel quinto anno e la seconda verso la Regione perché faccia da garante per l’incontro al MIMIT. Non possiamo più aspettare perché bisogna definire le garanzie che ci devono essere per l’apertura della terza gara e quello che necessità un azienda strategica come Piaggio AeroSpace, parlando di investimenti, nuovi progetti e assunzioni. Bisogna dare certezze per mantenere le competenze, cercare profili adatti per sostituire chi già è uscito e affiancare i lavoratori che usciranno prossimamente verso la pensione.