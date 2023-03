Piaggio Aerospace, presidio dei lavoratori davanti al Consiglio Regionale: "Situazione in stallo" (Video)

Tra la sede di Genova e quella di Villanova d’Albenga sono circa 800 i lavoratori di Piaggio Aerospace in attesa di risposte.

Stamattina un gruppo di lavoratori e i rappresentanti dei sindacati Fim, Fiom e Uilm hanno organizzato un presidio davanti alla sede del Consiglio Regionale per chiedere a Regione Liguria di attivarsi al più presto con il ministero per avere un iter chiaro sul futuro dell’azienda.

“Abbiamo bisogno di tempi certi e capire a che punto è la vendita dell’azienda - dice Fabio Carbonaro, segretario regionale Fim Cisl - Abbiamo bisogno di incontrare, e nei prossimi giorni lo faremo, le persone che sono state affiancate al commissario per capire che strategie intendono adottare.

Abbiamo bisogno anche di relazioni industriali diverse. Aver saputo a mezzo stampa che il commissario è stato affiancato ad altre persone non è il massimo delle relazioni industriali. Piaggio ha un buon carico di lavoro fino al 2024 però è necessario affrettare i tempi relativi alla vendita”.

Da cinque anni Piaggio Aerospace è in amministrazione straordinaria con la guida del commissario Vincenzo Nicastro. Ora è arrivata la nomina di altri due commissari straordinari che andranno ad affiancare Nicastro. Una comunicazione che però non è stata ai sindacati e ai lavoratori.

“Chiediamo al presidente Toti di attivarsi da subito per avere un incontro con il ministro Urso per coordinare e gestire le vertenze più importanti che il territorio savonese sta vivendo, ovvero quella di Piaggio Aerospace - aggiunge Cristiano Giglia, Fiom Cgil Savona - Si sta portando avanti il lavoro ordinario, crediamo che il commissario straordinario Nicastro abbia svolto fino ad oggi un lavoro positivo perché le commesse sono garantite. Un po’ di preoccupazione sta però montando perché c’è una perdita di maestranze e professionalità. Devono essere chiare le tempistiche e iter di vendita che purtroppo oggi non ci sono”.

Dall’inizio dell’amministrazione straordinaria l’azienda ha perso circa 300 lavoratori. La preoccupazione dei sindacati è che si possano perdere ulteriori competenze non più recuperabili.

“È una situazione di stallo - commenta Giovanni Mazziotta, Uilm Savona - È da tempo che non abbiamo più notizie dal ministero. Il tempo passa e la preoccupazione aumenta. Oggi siamo qui a manifestare sperando che Regione Liguria prenda posizione e si faccia carico di questa vertenza. Il 21 marzo siamo stati convocati dai nuovi commissari e ci auguriamo che ne esca qualcosa di importante che definisca il futuro di questa azienda”.

La Giunta e il Consiglio Regionale hanno accolto i lavoratori e i sindacati. Giovanni Toti e l’assessore Andrea Benveduti hanno assicurato che presto ci sarà un confronto diretto tra sindacati e ministero. Le rassicurazioni arrivano direttamente da Roma: “Ieri ho parlato per circa 20 minuti con il ministro Urso - dice Toti - Ci sarà un incontro dopo una prima relazione dei due nuovi commissari. Urso mi ha rassicurato che il governo si sta interessando alla vicenda”.

"Incontreremo la struttura commissariale - aggiunge il governatore - e poi, quando la struttura avrà tracciato il percorso per la nuova gara incontreremo anche il Governo, perché all’interno di quel bando di gara dovranno essere contenuti gli elementi qualificanti del futuro di Piaggio. Ci auguriamo che il terzo bando di gara abbia migliore fortuna rispetto ai precedenti e che possa portare a un azionariato stabile, in grado di investire in una azienda strategica per il Paese. Credo che questa sia una delle vicende industriali che possano risolversi in tempi ragionevolmente brevi e con soddisfazione di tutti, soprattutto del Paese, che ha bisogno di una fabbrica importante come Piaggio" chiosa.

Dunque l’incontro ci sarà ma non c’è una data fissata. Questo preoccupa un po’ le sigle sindacali: “Condivido con le sigle sindacali la scelta di intervenire per chiedere risposte - dice l’assessore Benveduti - Abbiamo chiesto più volte un’interlocuzione diretta con il ministero e da Roma ci hanno detto che convocheranno in tempi stretti un incontro. È sicuramente un primo passo, ora bisogna lavorare per dare una visione strategica all’azienda”.

"Ci è stata garantita la convocazione di un prossimo tavolo a Roma a seguito dell’insediamento dei due nuovi commissari, nominati per affiancare l’avvocato Nicastro. Un segnale di attenzione, che la nostra comunità attende da tempo, che ci auguriamo possa finalmente traguardare una concreta soluzione, salvaguardando il lavoro e le competenze di una ricchezza industriale di interesse nazionale" aggiunge il responsabile regionale dello Sviluppo Economico.

Fa seguito il comunicato dei sindacati Fim, Fiom e Uilm: " Le Segreterie e la RSU di FIM FIOM UILM hanno ribadito l’importanza delle tempistiche di risoluzione della vertenza fondamentali per assicurare le condizioni e le garanzie di continuità occupazionale con il mantenimento dei due siti, di investimenti e di ricerca e sviluppo di processi e prodotti che riportino l’azienda ai livelli di importanza e strategicità per la Liguria e per il Paese, insieme all’indotto sul territorio rappresentato da LAERH. Il Presidente Toti, in prima persona, si è impegnato per accelerare l’interlocuzione e per poter ottenere una data di incontro insieme alle OO.SS. con il Ministro."

E ribadiscono: "In conclusione la Vertenza Piaggio AEROSPACE deve vedere le Istituzioni Regionali al fianco dei lavoratori e delle Organizzazione sindacali perché la politica locale possa esercitare il proprio ruolo decisionale che metta al primo posto il lavoro e l’occupazione per il comparto aeronautico per tutto il sistema industriale e della difesa."