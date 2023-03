Samp, in attesa di una nuova, bella stagione nasce il “Club Luca Vialli e Bobby Gol” (Foto e Video)

In momento difficile per il club blucerchiato arriva una ventata di aria fresca: il docufilm intitolato ‘La bella stagione’ dedicato a Gianluca Vialli e Roberto Mancini e, in generale, alla Sampdoria dello scudetto 1990/1991, ha ottenuto il Nastro d’Argento come miglior documentario calcistico e sportivo.

Un rapporto speciale quello fra i due campioni, dentro e fuori dal campo, uniti da un’amicizia profonda che tutt’ora, a distanza di 30 anni e con la recente scomparsa di Vialli, non smette di essere un esempio dei valori più profondi del calcio e dello sport.

Proprio su questo modello affonda le radici il nuovo ‘Club Luca Vialli e Bobby Gol’, che ha come obiettivo il portare in giro per il mondo le bellezze e le peculiarità del nostro territorio e che è stato presentato questa mattina in Sala Trasparenza. Il direttivo del club è composto dal presidente Angelo Vaccarezza, dal vice presidente Luciano Costa e dai consiglieri Nicola Vaccarezza, Giuseppe Vitello, Cristina Bolla e Emanuele Nespeca. La sede si trova a Genova, in piazza Colombo, e a breve inizierà la campagna di tesseramento.

Proprio Angelo Vaccarezza commenta con entusiasmo l’iniziativa: “L’idea di fondare questo Club è nata dalle grandi emozioni che abbiamo vissuto in diretta in quegli anni: abbiamo voluto rendere omaggio a due grandi uomini, scegliendo l’immagine di un abbraccio che sarà nostro simbolo per sempre. Un ragazzo di Cremona è venuto a Genova e ci ha dato un esempio di vita incedibile, ha dimostrato a tutti che si può fare l’impossibile, si può vincere dada non vincente.

Attraverso l’esempio di Vialli e Mancini proveremo a raccontare la Liguria e le sue eccellenze. Oggi facciamo parte di questo club, ma sampdoriani lo eravamo ieri e lo saremo domani. Contiamo di avere anche Mancini ospite del Club, sarà una grande occasione e un’ulteriore possibilità per raccontare questa Bella stagione”.

La produzione del docufilm è di Matteo Rovere e Leonardo Godano per Groenlandia Film con Rai Cinema, mentre la regia è di Marco Ponti. “Con questo docufilm viene tracciata la storia verso lo scudetto della Sampdoria nella stagione 1990/1991 e il percorso fino alla finale di Coppa dei Campioni con un taglio emozionale, capace di parlare a tutte le generazioni ricordando con autenticità un grande fuoriclasse come Gianluca Vialli, che ha creduto in questo progetto sin da subito” - spiega Alessandro Piana, vice presidente della Regione Liguria con delega al Marketing territoriale. - “Il Club, nato su iniziativa del consigliere Vaccarezza, ricorda nel modo più giusto e corretto possibile un periodo, l’insegnamento che Vialli ha saputo portare e i valori che ha trasmesso allo sport, lanciando un messaggio ai giovani che si approcciano al calcio”.

Presente in sala anche Marco Lanna, presidente della Sampdoria: “Quelli celebrati nel docufilm sono ricordi bellissimi, con questi ragazzi abbiamo fatto grandi cose. Il pensiero va a Luca, con lui abbiamo condiviso il progetto del libro e del film. Tanti ricordi e tanti rimpianti”.

Durante il suo discorso, visibilmente emozionato, Lanna ha ricordato l’amico ed ex compagno Gianluca Vialli e gli anni vissuti insieme in campo: “Mantovani non comprava giocatori, ma comprava uomini. Prima c’era l’uomo e poi il giocatore, e questo ha fatto sì che la squadra fosse composta da ottimi giocatori, ma anche da grandissimi uomini. C’era piacere di stare insieme, non solo durante le partite, ma che abbiamo portato avanti tutta la vita: eravamo e siamo fratelli, più che amici”.

Il Sampdoria Club Luca Vialli e Bobby Gol mira a coinvolgere tifosi e sportivi provenienti da tutta la Liguria, proponendosi come valore aggiunto per la Federclubs blucerchiata attraverso la promozione e diffusione dell’immagine e della storia di due giocatori-simbolo che hanno portato ovunque il nome della Sampdoria e di Genova: due esempi di fratellanza e amicizia che rappresentano i valori più nobili dello sport.