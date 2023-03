Circuito Coppa Piemonte, al via con la Granfondo Valtidone

Promossa dal presidente dell’ASD Sant’Angelo Edilferramenta, Vittorio Ferrante, la Granfondo Valtidone vuole esaltare le bellezze paesaggistiche che caratterizzavano la parte collinare della storica Granfondo di Sant’Angelo, di cui va a prendere il posto nel calendario nazionale, senza accettare compromessi con la sicurezza. "Per questo abbiamo eliminato la pianura iniziale e introdotto la separazione immediata tra i due percorsi - dichiara Vittorio Ferrante - possibilità concessa da una sede di partenza collinare, ma facilmente raggiungibile e funzionale quale e’ la struttura del Centro Sportivo di Pianello Val Tidone".

Saranno proposti due percorsi che, per garantire la massima sicurezza, si divideranno subito dopo il via. Il corto da 91km e 1600m di dislivello, ed il lungo da 121 km e 2100m di dislivello. Il corto svolterà a destra procedendo fino a giungere all’imbocco della statale per Agazzano. Qui giunti si riprenderà a Salire per Rezzanello, ove sara’ collocato il ristoro. Un tratto di mangia e bevi e una breve discesa porteranno i concorrenti sulla provinciale per Travo da cui si salirà verso il passo Caldarola, Da qui sara’ una lunga discesa, a tratti tecnica, per giungere nei pressi di Pianello Val Tidone e affrontare l’ascesa finale per località Ca’ del Diavolo. Da qui le pendenze saranno sempre a favore e passando per Pecorara e Nibbiano si giungerà di nuovo a Pianello V.T. per la voltata finale.

Il lungo svolterà a sinistra e affronterà la pedalabile ascesa per Montalbo e da li’ verso Pizzofreddo, con alcuni strappi più severi.Attraversando l’abitato di Tassara, si salirà ancora prima di ritornare sul fondo della Val Tidone a Caminata, attraverso una strada recentemente ri-asfaltata. Qui si riprenderà stavolta in discesa il fondo valle verso Pianello Val Tidone dove si procederà lungo il percorso già affrontato dal Corto. La Granfondo Valtidone sarà valida quale prima prova del Circuito Coppa Piemonte Drali i cui iscritti riceveranno una bellissima canotta disegnata dal maglificio ROSTI, accessorio importantissimo per lo sportivo praticante.

IL PACCO GARA della GRANFONDO VALTIDONE:

Saranno DUE le bottiglie di vino prodotto dalla Cantina Valtidone che i partecipanti alla prima granfondo del prestigioso CIRCUITO COPPA PIEMONTE DRALI 2023 troveranno nel pacco gara della manifestazione.

A completare il pacco gara una confezione di riso, prodotti per integrazione e idratazione Named Sport e una borraccia griffata M9.