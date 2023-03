Savona: "Ho visto la Madonna!", le rappresentazioni mariane nelle stanze di Pio VII

In occasione della festa patronale dal 17 marzo al 15 maggio la Diocesi di Savona-Noli e il Museo della Ceramica invitano a visitare la mostra "Ho visto la Madonna!" sull'immagine di Nostra Signora di Misericordia, allestita negli Appartamenti di Pio VII, all'interno del Complesso Museale della Cattedrale, e nelle sale del museo. Nelle eleganti e sobrie stanze del pontefice cesenate, ivi prigioniero di Napoleone Bonaparte, sarà visibile in particolare l'originale arredo realizzato sotto la direzione di Gilbert Chabrol de Volvic per la permanenza papale.