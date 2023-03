"Una donna tante vite". Sabato 18 marzo a Calice il the con l'autore con la firma di Delia Cacciapuoti

Saranno le colorite azioni della tormentata Diana raccontate nel romanzo "Una donna tante vite. L'isola di Procida" al centro dello stimolante appuntamento di sabato 18 marzo presso il museo d'arte contemporanea "Casa del Console" di Calice dove, a partire dalle ore 16, si terrà il "The con l'autore", organizzato dalla sezione Fidapa di Finale Ligure.

La presidente Gabriella Tripepi presenterà il romanzo dell'autrice Delia Cacciapuoti, un'opera decisamente autobiografica: dietro lo sviluppo psicologico, umano e sentimentale delle vicende della protagonista si celano il cuore e l'animo dell'autrice, che palpitano incessantemente, in modo dissimulato e vulcanico.

Risvolti turbolenti e a volte persino violenti, vissuti con innocente fragilità testimoniale, tra le mura domestiche, nelle alterne vicende coniugali tra papà e mamma emergono in questo libro: la sospensione sempre incerta e dubbiosa, quale vittima di false e ambigue promesse, calate tra le sue giovanili esperienze romantiche ed amorose; le intense emozioni che, per contro, sono piovute improvvise ed inaspettate, nelle sublimi rivelazioni umane, come l'amica Cosima e qualche sincero bel giovane innamorato.

L'appuntamento si inserisce nel calendario di iniziative legate all'esposizione collettiva "Le donne per le donne", inaugurata lo scorso 8 marzo e visitabile fino al 16 aprile (leggi QUI).