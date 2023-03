Alassio, Galtieri in FdI nel mirino dell'Anpi che gli toglie la tessera: "Ma io sono contro ogni forma di totalitarismo"

La scelta di Angelo Galtieri, vicesindaco uscente di Alassio, di iscriversi a Fratelli d’Italia riconfermandosi al fianco di Melgrati alle ormai vicinissime elezioni di maggio non poteva passare inosservata agli occhi del comitato alassino dell'Anpi.

Galtieri, infatti, per diversi anni è stato tra gli iscritti alla sezione di Alassio dell'associazione nazionale partigiani, rinnovando il suo tesseramento anche per l'anno 2023. Una tessera, quella dell'anno in corso, che il comitato di Alassio ha però deciso di restituire a Galtieri giudicando incompatibile il proprio tesseramento con quello a Fratelli di Italia.