Fisco, Pastorino: "Governo fermo su canoni demaniali marittimi, danno per Comuni e associazioni"

"Ho presentato un'interrogazione - aggiunge Pastorino - per chiedere chiarimenti al governo e soprattutto avere certezza di una riduzione sui canoni demaniali marittimi. Nel 2021 fu previsto un sensibile abbassamento della cifra, anche se solo per un anno, a dimostrazione che è un provvedimento realizzabile dal punto di vista economico: occorre però la volontà politica per metterlo in atto".