Sanità territoriale, Arboscello (Pd) sottolinea il ruolo delle farmacie: "Anello di congiunzione tra cittadini e SSN"

"In un quadro della sanità regionale fortemente negativo, con il 70% dei liguri che non riesce a prenotare una visita medica nel pubblico in tempi ragionevoli, costretto a ricorre a strutture private (nel 57,4 per cento dei casi), ad aspettare molti mesi o addirittura rinunciare alle cure (nel 5% dei casi), i servizi delle farmacie territoriali rappresentano un presidio efficiente, con il 78,5% che definisce il servizio della 'farmacia', come adeguato alle sue esigenze per la prenotazione di esami e prestazioni, ponendola al primo posto davanti, con distacco, al servizio CUP (63,1%) e soprattutto alla piattaforma on line 'prenoto salute' (36,5%)".

A farlo notare è il consigliere del Partito Democratico Roberto Arboscello, che riporta quanto emerso dalla ricerca di Quorum/Youtrend sullo stato della Sanità in Liguria, presentato recentemente, "che consegna un dato significativo sull’importanza delle farmacie quali presidi sanitari e sociali del territorio, dove il cittadino avendo libero accesso si reca più volentieri e più frequentemente e dove trova risposte adeguate alle richieste".

"La prenotazione di esami e prestazioni è solo uno dei tanti servizi che le farmacie forniscono ai liguri, in modo efficiente e competente, come è stato dimostrato anche durante la pandemia" ricorda ancora Arboscello.

"Tenendo conto che la nostra regione risulta essere tra quelle con la più alta percentuale di anziani, le farmacie grazie alla capillarità sul territorio costituiscono il principale anello di congiunzione tra cittadini e Servizio Sanitario Nazionale e soprattutto nelle frazioni con poche centinaia di abitanti rappresentano il vero punto di riferimento della comunità. Un plauso va a tutti i farmacisti per il lavoro svolto quotidianamente con professionalità e dedizione a favore della cittadinanza" chiosa il consigliere dem.