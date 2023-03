Alassio, approvato e depositato il Rendiconto 2022

E' stato depositato nei giorni scorsi il Rendiconto del 2022. Il documento, dopo i 20 giorni previsti dalla normativa per eventuali osservazioni, sarà portato all'attenzione del Consiglio comunale alla fine del mese.

"L'impianto pareggia a 67.282.810,14 euro e presenta un avanzo di 14.743.867,58 euro - spiega Patrizia Mordente, assessore al Bilancio del Comune di Alassio -. Come già riferito nel corso dell'ultimo Consiglio comunale, rispetto a questo avanzo dobbiamo prevedere accantona menti importanti sia per il fondo contenziosi, sia per i crediti di dubbia esigibilità per un totale complessivo di 11.604.351,72 euro, cui si aggiunge una parte di avanzo vincolato per oltre 2 milioni di ero. L'avanzo libero si riduce quindi a circa 1 milione di euro parte del quale sarà utilizzato per chiudere l'acquisto della Piccola della Stazione, una volta che avremo ricevuto ufficialmente tutte le deroghe necessarie all'ampliamento. La somma prevista a seguito dell'avveramento delle condizioni è di ulteriori 614.040 euro".

"La differenza di 332.231,73 euro - conclude Mordente - è l'avanzo libero quello che l'ente potrà utilizzare, come da regolamento, in primis per l'eventuale copertura di debiti fuori bilancio, più in generale per investimenti e in parte corrente per spese occasionali".