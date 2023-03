Approvazione del bilancio Tpl Linea, Olivieri: "Nessun riscontro concreto sui ritardi paventati dall'assessore Auxilia"

Al momento alla Provincia non risulterebbe alcun atto formale col quale verrebbe concessa una deroga all'approvazione del bilancio di Tpl Linea dal 30 aprile al 30 giugno dell'anno in corso.

E' questo quanto emerge, in buona sostanza, dalla risposta che il presidente Olivieri ha voluto fornire all'assessore del Comune di Savona Silvio Auxilia, che poche ore prima aveva commentato una presunta richiesta di rinvio dell'approvazione del bilancio dell'azienda di trasporto pubblico locale riportata in mattinata dai sindacati, chiedendo lumi sulla posizione di Palazzo Nervi a riguardo.

"Ho letto dalle testate giornalistiche online la dichiarazione dell'assessore Auxilia relativa ad asserita delibera della nostra Tpl Linea - afferma in una nota Olivieri - nella quale lo stesso fa espresso riferimento a un supposto ritardo addebitabile alla Provincia. Ho conseguentemente provveduto a confrontarmi e a procedere alle verifiche opportune con gli uffici dell'ente, raccogliendo i relativi concreti riscontri. Non posso dunque che osservare come non sia possibile comprendere a cosa intenda riferirsi l'assessore".