Peste suina, salgono le positività a Sassello: sono 32

Salgono a 32 i cinghiali positivi alla peste suina a Sassello. Nel nuovo aggiornamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale sono stati segnalati tre nuovo casi di positività nel comune della Valle dell'Erro.

Ad oggi così stati scoperti 40 ungulati infetti nel savonese (a Sassello si aggiungono i 6 a Mioglia, 1 a Pontinvrea e 1 a Mioglia).

I positivi sono ora 472, quattro in più rispetto all’aggiornamento precedente: in Piemonte rimangono stabili a 309 le positività totali; in Liguria crescono a 163.

I quattro casi in Liguria sono stati registrati uno in provincia di Genova a Busalla (diciassette le positività in questo Comune da quando è iniziata l’emergenza) e come detto a Sassello.