Trasporto pubblico, potenziamento servizio bus per la processione al Santuario

È previsto un potenziamento del servizio di trasporto pubblico sabato 18 marzo, in occasione della festa patronale di Savona e della processione diretta al Santuario.

Ecco le modalità:

In aggiunta alle normali corse della linea Savona – Santuario, TPL Linea metterà a disposizione altri 6 autobus urbani in partenza da p.zza Mameli;

La fascia oraria di utilizzo degli autobus aggiuntivi andrà dalle ore 7.15 alle ore 18.30 circa. Gli orari di partenza delle singole corse saranno cadenzati a seconda del flusso dell’utenza e dell’orario di partenza della processione;

Nel tragitto di andata gli i bus in servizio effettueranno le stesse fermate della linea, da: p.zza Mameli, p.zza Saffi, Lavagnola e Santuario. Al ritorno in partenza dal Santuario, invece, transiteranno da Lavagnola, via Torino e p.zza Mameli;

Al fine di garantire un ottimale funzionamento del servizio, soprattutto in base agli orari di maggior affluenza, il personale di verifica e controllo dell’azienda di trasporto savonese sarà a disposizione per la gestione diretta sul territorio e per fornire le informazioni ai cittadini;

Per l’occasione, gli utenti eventualmente sprovvisti di titolo di viaggio potranno acquistare il biglietto dal personale di verifica prima di salire sugli autobus a prezzo non maggiorato (solo per la linea Savona – Santuario).