Caccia al biglietto per "Il Leggendario" di Erga Edizioni e i suoi "delitti" degli anni '40

È iniziato nella città di Genova il tour dell'autore e sceneggiatore ligure Dario Rigliaco che mette in scena i "gialli" legati al territorio, attraverso uno spettacolo teatrale (tra una portata e l'altra), dove nei panni del suo personaggio "Il Leggendario" accompagna i commensali in un viaggio nel tempo, con un cast di attori di assoluto livello.

L'iniziativa fa parte della "polisensorialitá" del progetto, che non vuole essere solo un libro sugli scaffali delle librerie, grazie alla casa editrice "Erga" che punta sull'innovazione. I video all'interno ne sono la prova, dove l'inviato va ad esplorare e a raccontare al lettore i luoghi della Seconda Guerra Mondiale in Liguria, oltre che le leggende.

"Ogni mese cambio copione, mi ispiro a fatti realmente accaduti e creo la mia versione, rendendola ludica e drammatica a modo mio, sempre con grande rispetto verso la realtà degli avvenimenti" spiega l'autore che contestualizza i "delitti" fino a crearne un gioco nello spettacolo, in quanto a fine cena i commensali sono invitati a compilare l'accusa e tentare di vincere un premio messo in palio dal ristorante ospitante.

Non solo gioco e teatro ma anche cultura e cronaca della regione Liguria, in quanto "Il Leggendario" conclude narrando i fatti e le curiosità di cronaca. Un'attività promozionale per "Liguria da brividi" che offre un vero e proprio show.

Un evento di successo, che ha esordito a Febbraio presso "La Locanda in Centro" a Genova per poi spostarsi al porto antico al "Luna Piena Bistrot" e a Recco al TEO'S", e ovunque ha fatto registrare un sold-out anticipato.

Cinque su cinque per questa novità e sono in programma altre date, facilmente reperibili su www.dariorigliaco.com. Tra gli obiettivi del tour promozionale, l'approdo in altre città, come Savona.