Albenga, Roberto Tomatis (FdI): “Soppresso Nucleo di sicurezza urbana, iniziativa da condannare”

“Troppi arresti per spaccio danneggiano l’immagine della città. Per questo motivo l’Amministrazione ha deciso di sopprimere di fatto il Nucleo di sicurezza urbana della polizia municipale. Un’iniziativa da condannare perché gli agenti in servizio erano determinanti nella lotta allo spaccio e al crimine ad Albenga”. Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia ad Albenga punta l’indice contro l’Amministrazione comunale.

“La scelta arriva ad un anno dalle elezioni amministrative. I troppi arresti compiuti da agenti qualificati e specializzati per l'amministrazione danneggiano l’immagine di Albenga - prosegue Tomatis -. Siamo fortemente contrari alla soppressione di questo nucleo. Anzi gli agenti di questa squadra dovrebbero essere premiati e gratificati economicamente per l'impegno quotidiano che svolgono in questo servizio pericoloso, mettendo a rischio la loro incolumità e che la prossima Amministrazione, qualora dovesse vincere Fratelli d’Italia, uno dei primi passi che metterà in campo sarà proprio quello di rimettere in pista questo Nucleo che sta lavorando in modo eccellente, addirittura potenziandolo. Tutti coloro che si sono resi responsabili della soppressione del servizio di sicurezza urbana dovranno risponderne davanti alla cittadinanza”, conclude il capogruppo FdI ad Albenga.