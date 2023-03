Amministrative 2023, “Ceriale Ceriale” presenta l’unione Fasano-Giordano: “È per il bene del paese”

Una candidatura trasversale, senza bandiere politiche, che può portare Ceriale ad avere il primo sindaco donna della sua storia. Questa mattina, 16 marzo, è stata presentata la candidatura a sindaco di Marinella Fasano per la lista “Ceriale Ceriale” .

Marinella Fasano, un’imprenditrice del settore turistico-immobiliare con un passato da assessore nell’amministrazione comunale, con passione ed energia ha sposato il progetto amministrativo della squadra di Luigi Giordano, l’attuale vice sindaco e assessore, formatasi in questi mesi in vista delle elezioni amministrative. “E’ chiaro che il passo indietro del sottoscritto ha spiazzato tutti – commenta Giordano -, in particolare i probabili avversari che si sono trovati a dover commentare una speciale unione amministrativa e programmatica che vede Marinella Fasano candidata sindaco”.

“In realtà, per me si tratta di un bel passo avanti nell’interesse di Ceriale: la mia scelta è maturata dopo un lungo confronto, anche con la squadra che mi ha sostenuto in vista di queste elezioni comunali. Tra le motivazioni in primis il desiderio di mettere anima e corpo sui lavori pubblici e le opere da completare, dopo quanto realizzato e avviato in questo mandato amministrativo che ha dato le prime risposte alla comunità cerialese. Certo, l’emergenza del Covid e altre difficoltà esterne e non dipendenti direttamente dall’ente comunale hanno rallentato alcune progettualità, ma sono convito che proprio assieme a Marinella Fasano e con la fiducia dei cittadini di Ceriale completeremo un piano di assoluto rinnovamento e ammodernamento della nostra cittadina”.

“Marinella Fasano è la persona giusta per guidare questo cammino, nel ruolo di sindaco di Ceriale. L’unione con Marinella Fasano – prosegue Giordano - ha magari destato sorpresa, ma anche grande interesse in quanto è stato esplicito come si sia consolidata la volontà di un percorso comune, basata su un programma chiaro e definito per il futuro di Ceriale”.

Il candidato sindaco Marinella Fasano precisa: “E’ vero che in passato, nell’ambito dei nostri rispettivi excursus nell’amministrazione comunale siamo stati anche rivali, ma andare a rivangare episodi lontani è solo un espediente da parte dei possibili avversari, che devono tra l’altro ancora presentarsi ufficialmente, per eludere la realtà attuale e la nostra squadra in campo per il voto del 14-15 maggio. E quanti parlano di interessi personali davvero non sanno che pesce pigliare… A cominciare da un mio presunto ruolo ombra rispetto a Giordano, ma non sarà affatto così, anzi, se avrò la fiducia dei cittadini sarò un sindaco forte e autorevole nel pieno esercizio delle mie funzioni”.

“Inoltre, ad ora, su pseudo liste da parte di altri possibili candidati stiamo assistendo solo a proclami, annunci politici – prosegue -, chiacchiere e polemiche sterili che ormai ai cerialesi non interessano, quest’ultimi consapevoli, invece, di come la nostra lista sia l’unica a fornire garanzie sul buon governo cittadino”.

Una decisione sulla candidatura a sindaco che è maturata dopo un attento confronto e riflessione, sia con lo stesso Giordano quanto con il suo gruppo: “Alla fine ho condiviso in primis il progetto per Ceriale portato avanti dalla lista e con piacere ho accettato di esserne la guida”.

“In questi ultimi cinque anni, come è noto, sono rimasta fuori dall’agone politico-amministrativo, ma ho sempre seguito le vicende comunali per l’amore mai sopito verso la mia cittadina. Ora sono pronta a tornare per costruire assieme ai cerialesi un futuro migliore per Ceriale, grazie alla mia passione, competenza ed esperienza, auspico di rappresentare quel valore aggiunto che potrà amalgamare al meglio tutte le componenti della lista, una lista davvero civica e trasversale, nella quale non esistono bandierine di partito, con lo sguardo rivolto solo al vero interesse della nostra comunità”.

“Questo aspetto è essenziale, a differenza di altri che hanno fin da subito aizzato le bandierine politiche, siamo gli unici a essere distanti dai partiti e dalle loro segreterie, con una lista trasversale e aperta alla società civile, appunto per l’esclusivo bene di Ceriale”.

Ancora nessuna presentazione dei candidati, però: “La lista è pronta, abbiamo solo una persona in forse, poi li presenteremo. Abbiamo scelto persone che hanno professionalità diverse e che, in questo modo, potranno dare un importante contributo nell’amministrazione del paese. Avremo un legale, una persona specializzata nello sport, negli eventi, nel sociale, un commerciante e molti altri. Una rosa di candidati variegata, che saprà fare il bene di Ceriale”, conclude Luigi Giordano .

“Stiamo costruendo un programma amministrativo concreto e fattibile, basato su professionalità e competenze per ogni singolo settore della macchina comunale – gli fa eco Fasano -, indispensabili per traguardare gli obiettivi di un prossimo mandato che sia di vero rilancio per il territorio cerialese”.

Sistemare la zona T1, per problemi legati alla sicurezza e all’igiene, creare spazi e locali per giovani e non più giovani, sviluppare le attività turistiche: queste le priorità del gruppo “Ceriale Ceriale”, ma non manca la volontà di proseguire nei lavori pubblici perché, come ha sottolineato Giordano “c’è ancora tanto da fare”.

“Dalla nostra parte c’è la passione, la capacità e l’entusiasmo che altri non hanno, per questo sono certa che i cittadini abbiano compreso la nostra unione e sapranno tradurla nei consensi e nei voti che spero ci consentiranno di amministrare la nostra amata Ceriale” conclude la candidata sindaco Marinella Fasano.