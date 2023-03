+Cairo: "Quali sono i progetti dell'amministrazione Lambertini per fronteggiare la crisi idrica?"

"Da molti anni, con grado di variabilità in ciascuno di essi, specie nel periodo estivo si manifestano carenze di risorsa idrica nell'intera Val Bormida. Anche il mondo agricolo ha chiesto interventi immediati per prevenire l'inasprirsi di tale crisi. Con la primavera ormai alle porte, e dopo uno degli inverni più siccitosi che l'entroterra ricordi, la preoccupazione cresce".

Il gruppo di opposizione +Cairo interroga il sindaco Paolo Lambertini, dopo la mozione presentata tempo fa, bocciata dalla maggioranza: "Sarebbe doveroso realizzare uno studio di fattibilità, alla luce dei finanziamenti in materia, nonché sulla base dell'attuazione di un'apposita intesa tra Ministero delle Infrastrutture, Regioni, Autorità Idrica e gestore del Servizio Idrico Integrato d‘Ambito. Ci sono molte possibilità anche tramite i bandi Pnr e Psr".

"Nel corso del Consiglio comunale dello scorso 29 novembre, durante la discussione della nostra mozione, il vice sindaco Speranza aveva dichiarato: 'Vi sono diversi progetti con investimenti importanti che una volta effettuati, dovrebbero garantire l‘approvvigionamento di acqua sia per i cittadini che per le aziende'".

"Con questa interrogazione chiediamo al primo cittadino e all'assessore preposto di indicare dettagliatamente quali siano questi progetti e se sono in essere o quando si intende attuarli; quali azioni sono ritenute necessarie da questa amministrazione; se sono stati progettati degli interventi, e se questi sono al recepimento negli atti di programmazione anche finanziaria di quelle istituzioni e autorità, nonché alla successiva rapida realizzazione; se di queste eventuali azioni sono stati interessati anche i sindaci dei comuni limitrofi, le altre istituzioni e gli enti con competenze settoriali, non ultimo il livello ministeriale; quali programmi di intervento di investimenti volti ad eliminare e/o ridurre le perdite di acqua dalle reti di adduzione gestite al fine di favorire una ottimale gestione della risorsa idrica già presente, sono stati o verranno posti in essere", concludono da +Cairo