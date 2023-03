Assemblea dei soci di TPL Linea, Olivieri (Provincia): "Ora via alla formalizzazione del contratto di servizio"

Questa mattina si è svolta l'Assemblea dei Soci TPL Linea Srl nella sede dell'azienda, con tema all'ordine del giorno l'approvazione del contratto di servizio, l'approvazione della revisione del piano degli investimenti e l'attivazione della linea di credito.

Incontro ampiamente partecipato dai Soci e concluso con l'approvazione all'unanimità di tutti i punti. Prossima tappa la formalizzazione del contratto di servizio la prossima settimana presso la Provincia.

"Si è da poco conclusa l'Assemblea dei Soci con un'ampia partecipazione, tutti i punti sono stati approvati all'unanimità e questo è molto importante, martedì in Provincia verrà formalizzato il contratto di servizio già da tempo definito con riferimento al quale tutti gli adempimenti erano stati predisposti da Provincia come Ente affidante, un passaggio fondamentalissimo frutto di un lavoro importante svolto con grande sinergia nei mesi scorsi e con grande impegno dedicato e come l'importanza della questione imponeva da parte degli Uffici competenti di Provincia - spiega il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri - I temi di oggi erano quelli all'ordine del giorno specifici conseguenti proprio alla formalizzazione del contratto e conseguentemente alla presa d'atto degli adeguamenti conseguenti da apportare ad una serie di atti formali della Società anche tenendo conto di quell'impostazione data dando concreto seguito a quanto era stato impegno di Provincia sull'obiettivo dell'house e sul mantenimento dei valori di efficacia di lavoro della Nostra TPL e occupazionali e in questo compreso a questo momento anche l'affidamento complessivo del serivizio a TPL compresa la quota del 10 per cento rilevandosi al momento la sussistenza di tutti gli elementi per procedere in questi termini".

"Un passaggio molto importante, ora si apre ufficialmente la stagione in cui tutti gli Enti - come Presidenza di Provincia l'ho già detto in questa Assemblea - dovranno confrontarsi e fare delle scelte importanti conseguenti e coerenti per supportare concretamente - puntualizza il numero uno di Palazzo Nervi - In questa ottica, ne abbiamo dato atto nell'Assemblea, c'è stato in incontro mercoledì con l'Assessore Regionale ai Trasporti l'Assessore Sartori nel quale anche alla presenza del suo Dirigente Rolandelli, abbiamo dato conto delle esigenze concrete del nostro sistema e della necessità di dedicare dal sistema pubblico - a partire dalle scelte governative a quelle regionali - risorse adeguate che possano concretamente sostenere con riferimento alle necessità del parco mezzi anzitutto e dei profili di sicurezza, adeguamento ed efficientamento del servizio tutti".