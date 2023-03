Dalla criminalità alla comunità, a Loano i giovani a lezione per conoscere il valore dei beni confiscati alla mafia

E’ stata l’occasione per sensibilizzare e far conoscere il valore dei beni confiscati alle mafie per le comunità locali quale strumento di contrasto alla criminalità organizzata, con un focus sull’importanza delle misure di prevenzione e sulla normativa del settore dei beni confiscati, l'incontro tenutosi stamani a Loano dal titolo "Villa Maria a Loano: dalla criminalità alla comunità" organizzato dall’Amministrazione comunale col coinvolgimento degli studenti dell’Istituto "Falcone".

L’evento è stato preceduto da un momento particolarmente emozionante, la commemorazione di Emanuela Loi, poliziotta, vittima di mafia nell’attentato di via d’Amelio a Palermo nel 1992.

Nei giardini “Caduti di Nassiryia” vicino alla panchina inaugurata l’ anno scorso in memoria di Emanuela, è stato letto un messaggio particolarmente toccante, inviato dalla sorella Claudia per l'occasione.

Questo il testo della missiva: