Ex Savam, presentati gli interventi necessari per riaprire le strade del centro di Altare

La demolizione parziale del forno Oscar e la messa in sicurezza del San Rocco, il rifacimento delle coperture dell’edificio di via Cesio e del fabbricato ottocentesco e l'abbassamento della ciminiera.

Sono questi gli interventi all’ex vetreria Savam che, quando verranno eseguiti, permetteranno di eliminare i pericoli che hanno portato lo scorso 29 settembre 2022 il sindaco Briano a emettere ordinanza di interdizione al traffico delle centralissime vie XXV Aprile e Cesio ad Altare tagliando così di fatto in due il paese valbormidese.

A presentarli, in un incontro convocato dal vice Prefetto savonese su richiesta dell'Amministrazione comunale altarese tenutosi nella giornata di ieri (15 marzo, ndr) e al quale hanno partecipato anche la Soprintendenza di Genova e l'ente provinciale, è stata la Società 'Città del Vetro' con i suoi tecnici incaricati.

Durante la riunione di aggiornamento ufficiale, necessaria anche per chiarire alcune indiscrezioni trapelate in passato, si è quindi cominciato a tracciare sulla riapertura della viabilità comunale. A esporre gli interventi proposti "per poter mettere in sicurezza l’area ex Savam e, conseguentemente consentire la riapertura della strada" è stata la Società, spiegano in una nota pubblicata sulla propria pagina Facebook istituzionale dal Comune di Altare.

Tra gli interventi elencati, l'abbassamento della ciminiera "si sarebbe rivelato necessario, a giudizio dei tecnici di parte, al fine di raggiungere un livello ammissibile di sicurezza del cantiere" spiegano dall'Amministrazione, aggiungendo che i tecnici stessi avrebbero indicato un lasso di tempo pari a una decina di giorni affinché sia "possibile presentare, per gli interventi ritenuti assolutamente necessari e sopra riportati, ad eccezione del forno San Rocco che nel contempo sarà oggetto di ulteriori verifiche, la richiesta di autorizzazione a procedere alla Soprintendenza di Genova ed al Comune".

"A seguito di quanto sopra riportato, gli enti convenuti hanno concordato di aggiornarsi in modo frequente, al fine di poter disporre delle informazioni necessarie in tempo reale e nella sede istituzionale preposta, fornendo comunque alla Società 'Città del Vetro' il tempo ritenuto tecnicamente ancora necessario per effettuare le ulteriori verifiche ritenute opportune ma altresì, volendo accertare l’effettivo avanzamento delle attività per il raggiungimento della soluzione alla problematica in atto" concludono infine dal Comune di Altare.