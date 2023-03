L'oroscopo di Corinne dal 17 al 24 marzo

ARIETE: i problemi tracimano ma, con il Sole che il 20 marzo entra nella vostra costellazione contrassegnando l’equinozio di Primavera e il novilunio del 21, qualche nativo comincerà a prendere in mano le redini della propria esistenza smussando delle antipatiche spigolature, cambiando ciò che non funge o facendo passi avanti. Nel contempo possono emergere dei corrucci per parenti, dei soldi da sborsare, delle buffe novelle e un’incavolatura con i fiocchi.

TORO: Saturno, che dal 9 marzo forma un sestile col Sole, risulta essere assai propizio agli appartenenti al primo decano i quali inizieranno ad aprire innovative parentesi sull’imminente avvenire e a riequilibrare pian pianino i settori più traballanti. Per gli altri la settimana sarà ancora piccantina sia sotto il profilo affettivo che professionale dove rendersi tassativo stare molto attenti a non commettere errori di valutazione. Sabato interessante e invito gradito.

GEMELLI: non riuscirete a coordinarvi adeguatamente nel corso di giornate abbastanza strampalate tendendo così ad iniziare molte cosette concludendo poco o niente anche se in sordina vi aspettano una bella soddisfazione, dei comunicati portanti con sé il germe della trasformazione, delle proposte da valutare e dei soggetti da analizzare prima di accordar loro stima e affidabilità. Talune appartenenti al gentil sesso invece cadranno preda di stati d’ansia o demoralizzazione.

CANCRO: chiusi in una simbolica corazza non lascerete trapelare emozioni e sentimenti venendo fraintesi da chi non fa il benché minimo sforzo per capirvi, amarvi ed accettarvi integralmente. Un paio di settori non appagano ma essendo al presente impossibile mutare lo stato delle cose fatevene una ragione in attesa di tempi migliori. In sovrappiù il contegno di un tipo scorretto farà salire i fumenti, un acquisto desterà perplessità e una faccenda impensierirà.

LEONE: ambivalenti transiti planetari renderanno pressoché improbabile rinvenire un’oasi di pace al punto di mettere in discussione ciò che fino a ieri sembrava stabile e incrollabile, andare in tilt facilmente o venir spiazzati dalle bizze altrui. Esortate inoltre un congiunto a pensare con la propria testa senza lasciarsi condizionare da nessuno e non tralasciate un impegno anche se noioso o pesante. Un fuori porta, un combino o anche solo una passeggiata vi ritemprerà.

VERGINE: attenti perché non sempre tutto è come sembra e mai come ora è facile prendere abbagli... Ragion per cui riflettete e prima di dare qualcosa per scontato informatevi in quanto, solo alla fine, capirete che era assurdo fare delle ipotesi ben lungi dalla realtà dei fatti. Si prospettano anche un movimento di scartoffie, dei documenti da firmare, un incontro assai casuale, un acciacco da lenire, un’amica o un figliolo da incoraggiare, un ritrovo ruspante e un chiodo costante.

BILANCIA: gli ultimi sprazzi di un Marte, fino al 25 marzo, temerario e gaudente incitano a sbrigarvi nell’iniziare od ultimare ciò che avete in mente di attuare al fine di non trovarvi poi a sguazzare nella confusione totale e con l’avvento della primavera cominciare anche voi a sbocciare nel senso di non fissarvi su quello che non potrete mai avere a favore di novelle e stimolanti esperienze. Uno spizzico di stanchezza andrà subito combattuto con una cura ricostituente.

SCORPIONE: potete sogghignare in quanto non formando più Saturno una quadratura col vostro Sole natale la strada appare meno irta e più spianata… Ciò significa che finalmente iniziate a scrollarvi di dosso il torpore di grigie stagioni a favore di un maggior sollievo ed un alleggerimento di fardelli. Via libera dunque a progetti, sogni realizzati e attimi incantati malgrado persista quella diffidenza che impedisce di aprirvi agli altri. Curate molto l’alimentazione e fate movimento.

SAGITTARIO: state aspettando quel ciclo di rigenerazione che vi permetterebbe di far valere delle ragioni e vivere più pacificamente ma non demordete visto che presto il destino deciderà per voi e in senso positivo! Negli attigui dì sarete in fermentazione per una serie di inattesi accadimenti, per dei pagamenti o delle variazioni nella routine ma verso il week end avrete modo di rilassarvi a patto di trascorrerlo con le persone giuste. Essendo il tono energetico bassino abbondate in vitamine.

CAPRICORNO: se appartenete al I° decano sappiate che il sestile di Saturno inizierà a dare i suoi frutti rendendovi un briciolino meno pessimisti e più inclini a diventare menefreghisti specie per quanto concerne vicende che non riuscite a cambiare… La tenacia verrà premiata e saranno in diversi a darvi ragione riguardo fatti, situazioni e persone che solo voi vedevate nella giusta dimensione. Una larvata maretta lambirà i mal appaiati mentre i single si troveranno dinanzi ad una scelta.

ACQUARIO: fate suonare le campane perché dopo aver combinato disastri Saturno alza i tacchi e toglie il disturbo consentendo di avviarvi alla Primavera con uno spirito più brioso malgrado dobbiate raccogliere i cocci di tutti i pasticci in cui vi aveva immesso. Affrontate dunque grintosamente il vicino futuro, gettate nell’immondezza chi non vi stima, allargate la cerchia delle amicizie e buttatevi nella mischia. Un giretto, un diletto o un viaggetto vi ricaricherà e una chiamata vi stupirà.

PESCI: è giunta l’ora di fare un bilancio dei mesi trascorsi quando navigavate in oceani di incertezze o non sapevate come fare a cacciare gli intoppi che spuntavano puntualmente e guardare avanti dove ci saranno ancora tante cose belle da assaporare Le donne si guardino da un’amica invidiosetta e i maschietti si diano una smossa per incentivare un campo stante molto a cuore. Anche l’economia si riprenderà un pochino mentre il compleanno sarà birichino!