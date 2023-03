Samp, che calvario! Audero dovrà essere operato, per lui stagione finita

La stagione da incubo della Sampdoria sembra non avere fine. Alla difficile situazione societaria e di classifica ecco aggiungersi una pessima notizia riguardante il capitano Emil Audero: l'infortunio che lo ha tenuto ai box nel match contro la Juventus è più grave del previsto tanto da richiedere un intervento chirurgico, per il portiere blucerchiato la stagione finisce qui.

" L’U.C. Sampdoria informa che nella giornata odierna il calciatore Emil Audero, accompagnato dal dottor Amedeo Baldari, responsabile sanitario del club, si è sottoposto ad una visita specialistica a Forlì dal professor Giuseppe Porcellini - si legge in una nota ufficiale diffusa dal club - Dopo il consulto e gli esami clinici effettuati ieri, si è deciso di intervenire chirurgicamente sulla spalla destra del portiere, sublussata lo scorso 9 marzo in allenamento. L’operazione sarà effettuata nei prossimi giorni ".

"Ho aspettato e sperato fino all’ultimo ma purtroppo dopo gli esiti della visita odierna sono costretto a operarmi e finire qua la stagione - ha confidato via social il numero uno classe '97 - Triste e straziante non poter aiutare i miei compagni per quest’ultima parte di stagione ma questo è anche il calcio. Un grande in bocca al lupo alla squadra, sempre e comunque Forza Samp".