Albenga: sold out all’Osteria del Tempo Stretto di Albenga per la degustazione dei vini del Trentino della cantina Pojer e Sandri (Foto)

Ancora un tutto esaurito per l’appuntamento con la rassegna gastronomica “I venerdì dell’Osteria” promossa dalla chef Cinzia Chiappori e dalla sommelier Miranda Moroni. Una serata speciale dedicata ai prodotti della cantina Pojer e Sandri, nata nel 1975 e diventata un punto di riferimento per le eccellenti produzioni vinicole del Trentino e che, grazie ad un'infinità di ricerche, sperimentazioni e invenzioni, si è affermata a livello internazionale.

La serata presentata dal giornalista Claudio Porchia ha permesso al numeroso pubblico di scoprire dai racconti di Mario Pojer, uno dei proprietari della cantina, un ’azienda all’avanguardia, proiettata nel futuro, ma ricca di storia legata al territorio e alle tradizioni.

Il tutto è stato accompagnato da un menù preparato dalla chef Cinzia Chiappori e dalla sommelier Miranda Moroni, studiato per esaltare le qualità dei vini portati in degustazione.

Nell’ordine:

Frittelle di calamari e panissa fritta con Metodo Classico Brut Rosè

Tartare di Gamberi, dressing alla begonia, Carpaccio di spada con nuvola di finocchi, Pernambucco e pepe rosa con Palai Muller Thurgau

Ravioli di orata in salsa leggera di datterini con Sauvignon

Baccalà, carciofi spinosi di Albenga, pinoli e maggiorana e Traminer aromatico

Per finire una versione creativa della Sbrisolona all'orange curd in abbinamento a due vini da dessert come l’Essenzia e il Perpetuo.

Si è conclusa così fra gli appalusi la giornata nel Ponente ligure di Mario Pojer che era iniziata al mattino con una lectio magistralis svolta presso l'Istituto Alberghiero Giancardi di Alassio.

Le serate a tema proseguono giovedì 23 marzo con una serata con la presenza di Giovanni Impastato, fratello di Peppino ed un menù interamente realizzato con i prodotti di Libera Terra.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamare il numero 392-6221924. L’Osteria del Tempo Stretto si trova ad Albenga in Reg. Rollo, 39.