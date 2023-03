Mezzi pesanti sulla SS334, il comune di Stella pensa alla costruzione di una rotatoria e di un tunnel. Sindaco Castellini: "Progetto futuristico e utile"

Spazio alla costruzione di una rotatoria e di un tunnel.

Questa la bozza di progetto già illustrata ad Anas che ha predisposto il comune di Stella.

Le due infrastrutture potranno veicolare, appena prima della frazione di San Giovanni, il transito dei mezzi pesanti diretti alla Cartindustria sulla Strada Provinciale 2 in direzione Ellera, per rendere più sicura e vivibile la Strada Statale 334 del Sassello.

"E' un progetto futuristico e sicuramente utile per tutta la comunità di Stella e di tutta la Valle dell'Erro - dice il sindaco di Stella Andrea Castellini - siamo pronti a collaborare con tutte le istituzioni per arrivare al risultato. Se non si osa non si otterranno mai dei risultati concreti".