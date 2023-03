La varazzina Annabel Cesari protagonista su Canale 5: è tra i 100 bambini del programma di Chiambretti

Una bimba savonese protagonista nel nuovo programma "La Tv dei 100 e uno" condotto da Piero Chiambretti in prima serata su Canale 5.

È la varazzina Annabel Cesari, tra le bambine che ballano sul banco ad ogni stacchetto. Annabel è stata l'unica bimba ligure scelta dal presentatore tv, su 3000 bambini.

8 anni, ha già preso parte ad un film della Eagle Pictures, "L'uomo sulla strada" nel ruolo della protagonista, l'attrice Aurora Giovinazzo da piccola (che ha vinto per la sua interpretazione in "Freaks Out" il premio RB Casting come miglior attrice esordiente alla Mostra del Cinema di Venezia).

Annabel si è cimentata inoltre in alcune pubblicità, dalla Chicco, alla Menarini, Imetec e Tenderly, passando per lo spot dei medicinali da donare con Rava con Martina Colombari. È stata anche testimonial per gli spot di Prato nevoso.