Albenga, Robello De Filippis (FdI): “II Nucleo di Sicurezza Urbana operi senza l’influenza della politica”

“Non era mai successo prima che nella storia amministrativa della Riviera di Ponente un comandante della polizia locale indossasse la divisa di un politico. E’ successo ad Albenga ed è un caso più unico che raro che si schierasse in difesa dell’assessore Mauro Vannucci sul caso dei nuovi indirizzi del Nucleo di Sicurezza Urbana. Qualcosa non torna ed è bene che qualcuno chiarisca come stanno davvero le cose”. I nuovi indirizzi della squadra di agenti della polizia municipale impegnata nel contrasto allo spaccio e al crimine sotto le torri ingaune infiammano il dibattito politico alle porte della primavera. Questa volta è Bruno Robello De Filippis, segretario cittadino di Fratelli d’Italia ad intervenire sulla vicenda “NSU”.

“Ho letto con attenzione la disamina del comandante Roberto Barbieri che replicando al capogruppo di FdI in consiglio comunale Roberto Tomatis assume una posizione in difesa dell’Amministrazione e in particolare del suo assessore alla polizia locale Mauro Vannucci – prosegue Robello De Filippis -. Purtroppo, è stata travisata la realtà dei fatti per lo più utilizzando l’addetto stampa del sindaco come se fosse una struttura personale ma pagata dai cittadini. Che qualcuno stia mentendo non vi è dubbio come è altrettanto vero che qualcosa non quadra nelle nuove disposizioni decise per l’attività del Nucleo di Sicurezza Urbana”.

“Non volendo ulteriormente creare tensioni più di quanto hanno già creato sia l’assessore Vannucci che il comandante Barbieri, chiediamo semplicemente che il Nucleo di Sicurezza Urbana venga lasciato operare senza l’influenza della politica che con le prossime elezioni del 2024 non deve avere priorità diverse da quelle che si aspettano gli albenganesi. Il mio auspicio – conclude Robello De Filippis – è che il comandante Barbieri rientri al più presto nel suo ruolo di comandante della Polizia Municipale e che l’assessore Vannucci torni a svolgere il lavoro per cui è pagato”.