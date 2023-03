+Cairo attacca la Regione: "Sull'ospedale scuse su scuse per mascherare scelte fallimentari"

" 3 anni fa la scusa della pandemia che nessuno nega esserci stata. Anni prima la scusa dei privati. Ora la scusa dell'ospedale e della casa di comunità. Tutto per mascherare errori fallimentari di un buco enorme fatto sulla sanità in Liguria, carenze croniche e la fragilità del sistema ".

Il gruppo di opposizione +Cairo non fa prigionieri e attacca l'operato della Regione in merito alla gestione dell'ospedale San Giuseppe: "E se ancora vogliono prenderci in giro con i numeri, ricordiamo che il nuovo blocco operatorio con due sale, realizzate e rese fruibili a chirurghi generali, ortopedici, chirurghi vascolari, chirurghi plastici ecc, é ancora li, chiuso".