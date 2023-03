Il caffè macchiato con il latte è una bomba di salute

La combinazione tra gli antiossidanti del caffè e le proteine del latte raddoppia l’effetto antinfiammatorio delle cellule immunitarie. In parole povere: bere caffè macchiato con il latte fa bene alla salute.

Questo è ciò che emerge dagli studi di un team di ricerca dell’Università di Copenhagen, in Danimarca, pubblicata sul Journal of Agricolcoltural and Food Chemistry. Gli scienziati hanno dimostrato che i legami tra queste sostanze migliorano i fattori positivi delle due bevande, portando grandi benefici al nostro organismo.