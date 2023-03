Festa del Papà: “supereroi” quotidiani che insegnano a camminare e a farsi strada nel mondo

Più collaborativi, con ruoli meno rigidi, importantissime figure evolute e adeguate alle esigenze delle nuove famiglie: sono i papà moderni, che sono cresciuti adattandosi ai tempi che cambiano, papà che non lesinano coccole, cambiano il pannolino, portano i bimbi al parco e vanno a vedere la partita o il saggio di danza. Papà che giocano, che tengono per mano, prendono in braccio, curano le ferite, aiutano a costruire una via. Ma ci sono anche i papà di un tempo, che ci sollevavano, che ci insegnavano a farci strada nel mondo, a dare voce alle nostre idee e ai nostri sogni. Certo, arrivava anche la sgridata sonora, ma era quella che aggiustava il tiro e grazie alla quale abbiamo imparato a distinguere il bene dal male.

La rubrica #ILBELLOCISALVERÀ questa settimana fa una tappa diffusa per augurare buona Festa del Papà a tutti i meravigliosi uomini che, come supereroi quotidiani, non temono fatiche e sacrifici per i propri figli e sono capaci ogni giorno di compiere piccoli miracoli.

La Festa del Papà è un giorno speciale in cui onoriamo coloro che hanno fatto tanto per noi e che amano ed educano i figli di oggi, futuri papà e future mamme che daranno forma al mondo.

Sono il punto di riferimento nella vita di ognuno e un sostegno costante. Per molti di noi, il nostro papà è stato il primo eroe, colui che ci ha insegnato a camminare, a parlare e a sognare. Ognuno con un modo diverso di esprimere il proprio amore, chi con la parola, chi con le azioni, ma sempre con un solo desiderio: aiutarci a crescere, guardando solo alla nostra felicità.

Credo che ogni momento possa essere quello giusto per dimostrare il nostro amore, la nostra gratitudine per tutto ciò che i nostri papà hanno fatto o fanno per noi. Non importa quanto lontani siamo fisicamente dai nostri papà, non importa se non abbiamo avuto la possibilità di passare molto tempo con loro. La loro influenza è sempre presente nella nostra vita, anche, come nel mio caso, quando non ci sono più.

Prendiamoci sempre il tempo di parlare con loro, di trascorrere momenti di condivisione, di bellezza, ma anche di dolore, che fa parte della vita. Diciamo loro chiaramente “Ti voglio bene”, anche se i nostri papà non hanno avuto la forza di dirlo con le parole, ma ce lo hanno sempre dimostrato con altri superpoteri. Perché arriva il momento in cui questi meravigliosi supereroi scopriranno le loro fragilità, ma nei nostri ricordi e nel nostro cuore, papà sarà sempre l’uomo più importante della nostra vita.

Un pensiero a tutti i papà di ieri e di oggi, ai nostri uomini che affrontano sfide quotidiane per crescere i figli ancora nel rispetto di valori che sembrano sbiadirsi, giorno dopo giorno. Onore a tutti i papà che non fanno pesare le aspettative, che professano la libertà, che non impongono, che non incasellano. Papà che hanno nel cuore solo la felicità dei propri figli.

Un pensiero e un abbraccio forte a tutti i papà separati e divorziati che vivono questa condizione in difficoltà economica e affettiva, nella speranza che possa esserci un riscatto.

Infine, buona Festa del Papà al direttore di Savonanews Felix Lammardo e ai miei colleghi di redazione Luciano Parodi e Roberto Vassallo, a cui dedico i versi della meravigliosa canzone di Mr. Rain “Supereroi”.

“Camminerò un passo da te e fermeremo il vento come dentro agli uragani. Supereroi, come io e te, se avrai paura allora stringimi le mani. Perché siamo invincibili, vicini, e ovunque andrò sarai con me. Supereroi, solo io e te, due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole”.

#ILBELLOCISALVERÀ