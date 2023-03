Salvini a Genova con la figlia: "I bambini nascono da mamma e papà, l'utero in affitto è un obbrobrio"

“ Auguri a tutti i papà del mondo, io sono liberale in economia, e soprattutto nella vita privata uno è libero di amare chi vuole, dove vuole e quando vuole, ma l'importante è che non si nasconda la nostra storia, il nostro passato, ma soprattutto il nostro futuro: la mamma e il papà ”. Così il Ministro alle infrastrutture e segretario della Lega Matteo Salvini questa mattina in visita a Genova dove ha incontrato i militanti in occasione del gazebo per il tesseramento al Porto Antico.

“I figli sono tutti uguali – ha detto commentando la frase di una giornalista – e vengono al mondo se ci sono una mamma e un papà, non perché lo dice la religione, questo è. Poi uno può essere eterosessuale, omosessuale, bisessuale, transessuale, pansessuale. Viva l'amore sempre e comunque, ma il bimbo viene al mondo e viene adottato se ci sono una mamma e un papà, poi gli adulti possono fare quello che credono, ci sono cattivi papà, cattive mamme, separazioni e divorzi, ma l'utero in affitto secondo me è qualcosa di obbrobrioso, dovrebbe essere un reato internazionale perseguito penalmente. Il bimbo viene al mondo e viene adottato se ci sono mamme e papà, bisogna velocizzare le adozioni per le coppie che da anni aspettano un'adozione e magari non hanno quarantamila euro da spendere. Ci sono tantissime coppie che non possono avere figli che non vedono l'ora di adottare un bimbo, la burocrazia è troppo lunga e le spese sono troppo ingenti”.