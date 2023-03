Salvini a Genova: "Il ponte sullo Stretto? Sarà l'opera più 'green' del mondo

“ Il ponte sullo Stretto sarà l'opera più 'green al mondo ”. Così il Ministro alle infrastrutture e segretario della Lega Matteo Salvini questa mattina in visita a Genova dove ha incontrato i militanti in occasione del gazebo per il tesseramento al Porto Antico. Salvini ha incontrato anche il sindaco Marco Bucci , gli assessori della Lega e il viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi . Con loro ha parlato delle opere in costruzione a Genova: diga, Watewfront, Terzo Valico e tunnel subportuale.

“Mi spiace leggere sciocchezze di gente che non sa ciò di cui parla, – ha aggiunto riferendosi alle polemiche per il rischio sismico nello Stretto – il terremoto c'è in Italia come c'è in Giappone e Turchia, questo non impedisce di costruire ponti in totale sicurezza. La cosa bella è che siccome molti si riempiono la bocca della parola 'green', il ponte sullo Stretto sarà la più grande opera 'green' al mondo, si risparmieranno almeno 142 tonnellate di CO2 e si ripulirà il canale di Sicilia, noi siamo green nei fatti, gli pseudo ambientalisti che dicono no all'unione tra Sicilia, Italia e Europa non sanno di cosa parlano. Non è un problema il terremoto, non è un problema il vento, non sarà un problema per pesci e uccelli, sarà un enorme risparmio di tempo, soldi e inquinamento”.