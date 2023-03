Samp, con il Verona in cerca di una gioia. Stankovic vuole vincere: "Lo dobbiamo ai tifosi"

Regalarsi un sorriso e mantenere viva una flebile speranza di salvezza. È con questi obiettivi che la Sampdoria riceve l'Hellas Verona nel match delle 12.30 della domenica di Serie A.

"È una buona occasione, lo dobbiamo ai nostri tifosi che hanno fatto un campionato da 10 e lode - ha dichiarato alla vigilia Dejan Stankovic, allenatore blucerchiato - Anche a Torino siamo stati solidi, ci hanno penalizzato gli episodi, per colpe nostre e non solo. Ma non voglio perdere energie e lucidità sulle cose che non posso cambiare, è il momento di pensare solo a noi".

A Genova arriva una compagine con sette punti in più in classifica seppur anch'essa in zona retrocessione: "Il Verona ha fatto una ripresa importante – ha aggiunto Stankovic - Sono molto compatti, organizzati, giocano in maniera diretta, hanno trovato risultati importantissimi ed è giusto che sperino ancora. Ma per noi non cambia nulla: dobbiamo guardare il nostro percorso e migliorare soprattutto in casa. Dobbiamo scioglierci, non dobbiamo essere scolastici, dobbiamo cambiare il livello di atteggiamento sul piano del coraggio, del rischio e del cinismo. Giocando davanti al nostro pubblico non vedo tensione e non la sento neppure. Lo stadio è con noi e dobbiamo sfruttarlo".

Oltre allo squalificato Rincón, non saranno della partita gli indisponibili Audero, Conti, De Luca, Lammers e Pussetto. Sull'assenza del portiere e capitano, che ha concluso anzitempo causa infortunio la sua stagione, ecco il commento del mister serbo: " La notizia di Audero è stata la peggiore che potessero darci. Mi dispiace perché è un ragazzo d’oro. Mi auguro torni più forte di prima perché ha dimostrato lealtà al club e di essere un compagno all’altezza".

Tra i pali si rivedrà il giovane Turk, protagonista di un esordio in chiaroscuro contro la Juventus: "Lo abbiamo preso come secondo abbiamo fiducia in lui e non ho dubbi - ha confidato Stankovic a proposito dell'estremo difensore sloveno - Non giocava da 4-5 mesi, è normale avere tensione al debutto in un grande stadio contro una grande squadra. Migliorerà giorno dopo giorno".

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (3-4-1-2): Turk; Gunter, Nuytinck, Amione; Leris, Cuisance, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Jesé.

ALLENATORE: Dejan Stankovic.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Coppola; Faraoni, Duda, Tameze, Doig; Kallon, Lazovic; Djuric.