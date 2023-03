Samp, Gabbiadini riaccende una fiammella di speranza salvezza: Hellas Verona steso 3-1

Potrebbe essere solamente una fiammella, eppure anche gli incendi più terribili prendono origine da una sola scintilla. Così potrebbe essere per la Sampdoria che, si potrebbe tranquillamente dire, dopo dieci mesi e per la prima volta in questa stagione "sbanca" Marassi e con l'Hellas Verona mette in cascina tre punti che potrebbero pesare davvero molto nella corsa salvezza, quella che vede i blucerchiati a quattro punti proprio dagli avversari odierni e riducendo a nove lunghezze la distanza dal quart'ultimo posto.

Ora il calendario dice Roma, in casa di Mourinho, e se la necessità di portare via punti da ogni campo d'ora in avanti sia palese, la Samp ha capito da dove ripartire: dai tanti scontri diretti o alla portata tra le mura amiche di casa. E lo ha fatto con una prestazione solida, in crescita rispetto al passato nonostante un secondo tempo in discesa rispetto al primo, e in grado di caricare l'ambiente.

A certificare l'importanza dei tre punti in palio è il ritmo pimpante imposto da entrambe le compagini. Non ci sono fasi di studio nemmeno in avvio sul rettangolo verde del Ferraris dove Turk, a cui spetterà d'ora in poi difendere i pali della porta blucerchiata, e compagni trasformano ogni pallone conteso in un'occasione per mettere pressione agli Scaligeri.

Tanto che Djuricic ci mette poco a impensierire da lontano (4') un Montipò che deve poi capitolare due volte in nemmeno dieci giri di lancette: prima in un'azione insistita che porta a una serie di angoli dove Amione colpisce il palo (22') poi al tap in vincente Gabbiadini nel traffico dell'area veronese (24'), quindi sempre sotto il potente sinistro dell'attaccante bergamasco che controlla l'assist involontario di Tameze e scarica alle spalle dell'estremo avversario (35').

Nuytinck è l'altro grande protagonista della prima frazione. Oltre alla decisione negli interventi (olandese graziato da Mariani in uno scontro col piede a martello ai danni di Magnani): dopo l'assist vincente nella mischia per la punta in occasione del primo gol, l'ex Udinese provvidenziale nel salvare sulla linea il diagonale di Lazovic a Turk battuto (29'). Il centrale, che era diffidato, salterà però la prossima trasferta di Roma dopo il giallo rimediato nel finale.

E' tutto l'atteggiamento della squadra di un parsimonioso, nei cambi, Dejan Stankovic però a fare la vera differenza nell'arco dei 90'. A rivoluzionare l'undici iniziale è invece il duo Boccheti-Zaffaroni che con la sostituzione forzata di Djuric che lascia spazio a Gaich nei minuti finali del primo tempo individua l'uomo giusto per trovare la via del gol, per ben due volte, quando è il Var però a cancellare l'esultanza ospite per posizioni di fuorigioco (61' e 66').

I ragazzi di Stankovic abbassano il proprio baricentro per controllare. E in parte anche ci riescono, al cospetto di una squadra ospite spesso frenetica nelle sue decisioni che accorcia col capitano Faraoni (88'). E stavolta però, nonostante il maxi recupero di 7', non c'è beffa ma solo un grande sorriso per i blucerchiati: quello di Zanoli che chiude i conti all'ultima azione in contropiede(98').

IL TABELLINO

SAMPDORIA-HELLAS VERONA 3-1

Reti: 24', 35' Gabbiadini (S), 88' Faraoni, 98' Zanoli (S)