Anche Feneal Uil e Fillea Cgil in piazza a Torino per la mobilitazione nazionale “Fai la cosa buona”

"Torino, Roma, Napoli, Palermo e Cagliari saranno le piazze dalle quali i sindacati lanceranno le loro proposte: rispetto al bonus 110 mantenere la cessione dei crediti per le famiglie con Isee fino a 30 mila euro, per i condomini periferici e per le case popolari. Attuare politiche industriali stabili e strutturali per la rigenerazione delle città riducendo l'inquinamento e gli sprechi energetici.

Garantire qualità del lavoro e delle imprese rispettando il Contratto Nazionale edile vietando infiniti subappalti. Su questo punto e, alla luce dell'avvio dei grandi cantieri legati al Pnrr, gli edili contrastano fortemente l'ulteriore manomissione del codice degli appalti da parte del Governo".