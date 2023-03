Il Gruppo 3C Savigliano presenta l'evento "MDR, Managed Detection and Response – Non lasciate che i vostri dati sensibili cadano nelle mani sbagliate!"

Ancora una volta il Gruppo 3C di Savigliano, si dimostra un’azienda innovativa e all’avanguardia in ambito di cyber security.

Il 23 marzo alle 15:30 nella prestigiosa location di Palazzo Taffini, tra profumi e affreschi, si parlerà di Managed Detection and Response (MDR) un servizio di sicurezza gestita, h24 / 7 giorni su 7, che si concentra sulla rilevazione, la valutazione e la risposta agli attacchi informatici avanzati che in un questo periodo è aumentato in modo significativo.

L’ingresso all’evento è libero e riservato alle aziende a target salvo esaurimento posti, previa iscrizione, all’indirizzo info@gruppo3c.com.

Gruppo 3C

Gruppo 3c è un’unione di professionisti del digitale. Al suo interno operano informatici, sistemisti, esperti di cyber security (3c N-SOC), designer e sviluppatori software (Estroverso).

La mission è supportare le imprese, semplificando i processi aziendali, migliorando le performance e la competitività sul mercato con gli strumenti dell’informatica e della comunicazione.

Le 3C

Conoscenza - Conosciamo bene il nostro mestiere ed il valore che rappresenta per le aziende clienti.

Competenza - Mettiamo in campo esperienza e competenze certificate dai principali vendor dell’ICT, per supportare il lavoro delle aziende clienti.

Consapevolezza - Siamo consapevoli delle responsabilità che abbiamo verso i nostri clienti, e questo ci responsabilizza e rafforza.

Il Palazzo Taffini si trova a Savigliano (CN), in Via Sant'Andrea 53.

