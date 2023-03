Alassio, un libro alle scuole per ricordare le vittime della mafia

Il 21 marzo è la giornata nazionale dedicata alle vittime della mafia, tema sempre attuale anche visti i recenti risvolti relativi all'arresto di Matteo Messina Denaro e dell'insegnante di scuola elementare, figlia a sua volta di un boss, e che lo avrebbe incontrato durante la latitanza.

Le scuole alassine, grazie a progetti mirati e a incontri con testimoni illustri della lotta alle mafie, sono state sempre sensibilizzate al tema della legalità e nella giornata di domani saranno il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Alassio, capitano Alberto Nardone, e il capitano della stazione Claudio Parodi a recarsi presso le scuole e far dono, per ogni biblioteca scolastica, del libro dedicato alla figura del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Si tratta di 'Le stelle di Dora', romanzo a fumetti realizzato in occasione del 40esimo anniversario dell'agguato di Cosa Nostra in cui perse la vita il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il volume di Ciaj Rocchi e Matteo Demonte si propone di raccontare la vita e il lavoro del generale, nel quarantennale dell'eccidio di via Carini, attraverso una modalità narrativa e grafica che possa raggiungere nel modo più efficace il pubblico più giovane.

"All'Istituto Alberghiero Giancardi Galilei Aicardi - aggiunge Fabio Macheda, assessore alle Politiche Scolastiche del Comune di Alassio - i ragazzi e le ragazze delle classi terze Cucina e Pasticceria, che hanno preso parte ha un progetto sulla legalità, illustreranno le schede realizzate su alcune vittime della mafia: quella del Generale Dalla Chiesa, vittima militare di questa lotta, Piersanti Mattarella, vittima politica e Peppino Impastato, vittima della società civile".​