Alassio: grande successo per la giornata di formazione dedicata alle Guide ambientali organizzata dalla Ge.Sco Srl. (Fotogallery)

Un pubblico molto numeroso ed attento ha seguito di presenza o a distanza la giornata di formazione rivolta agli operatori ambientali introdotta da Luca Patelli, Guida Ambientale Escursionistica e referente AIGAE per la Liguria.

Oltre a una spiaggia giustamente famosa e frequentata, Alassio ha un primo entroterra collinare poco conosciuto ma estremamente interessante, con una grande complessità paesaggistica ed ecologica e una nutrita comunità floristica e faunistica.

Proprio per questo motivo ha deciso di dare spazio e visibilità al patrimonio dei sentieri alassini organizzando potranno partecipare sia in presenza che a distanza in streaming. Dopo i saluti delle istituzioni, Marco Melgrati sindaco di Alassio e Igor Colombi presdidente Gesco, è stata presentata la rete sentieristica della Città di Alassio che si è intrecciata con le tematiche centrali per la professione delle Guide Ambientali quali: sentieri, MTB e cicloturismo.

Molto apprezzato l’intervento di Alessandra Ricci su I giardini di Villa della Pergola, il parco più bello d’Italia corredato da video sulla fioritura dei Glicini di grande bellezza e atmosfera. Al termine della mattinata la presentazione della quarta edizione del Festival Nazionale “Cucina con i fiori” con il Direttore artistico, Claudio Porchia e una degustazione di fiori eduli con Silvia Parodi dell’azienda Ravera Bio.

La pausa pranzo è terminata con la degustazione del sorbetto di Begonia “I love Alassio – fiori di Alassio” presso la gelateria Perlecò, il cui titolare Aldo Micheli ha illustrato tutte le produzioni con fiori eduli del laboratorio artigianale.

La giornata si è chiusa con una passeggiata nei sentieri alassini in compagnia di Luca Patelli e il Prof Bruno Schivo, noto studioso impegnato nella promozione e divulgazione del patrimonio artistico, storico, architettonico e devozionale del comprensorio alassino

“Prosegue un percorso iniziato con l’avvio di questo mandato – ha spiegato Marco Melgrati, Sindaco di Alassio – di riposizionamento turistico della città di Alassio. La Perla della Riviera Ligure di Ponente ha attuato prima una attenta disamina dello stato dell’arte, di come gli eventi che abbiamo vissuto negli ultimi anni hanno di fatto modificato i flussi e gli impulsi turistici. Da qui la riscoperta e la rivalutazione della nostra collina e di numerosi altri filoni sui quali sono state create vere e proprie esperienze. Per farle meglio conoscere e apprezzare Gesco ha organizzato questo importante momento di incontro e confronto”.

“Un grande evento per la nostra Città – ha spiegato Igor Colombi, Amministratore Unico di Gesco – nel quale le guide turistiche specializzate in escursioni nella natura hanno avuto la possibilità di aggiornarsi grazie a relatori di altissimo livello”

“Ringrazio il Comune di Alassio – il commento di Luca Patelli – per queste occasioni di incontro e formazione, importanti per le guide ambientali escursionistiche per poter accrescere le proprie conoscenze da trasmettere al turista per fargli vivere al meglio l’essenza del nostro territorio. Sapere che una amministrazione scommette sulla rete sentieristica è un segnale positivo perché questa è e può essere una risorsa importantissima per poter aumentare e completare la nostra attrattiva turistica”