Alassio premia la Pasticceria San Lorenzo, consegnata targa in argento per gli oltre 50 anni di attività

Una targa in argento è stata consegnato ieri nelle mani di Franco e Bruna Sanlorenzo, accompagnati dal figlio Alberto, per gli oltre cinquant'anni di attività presso l'omonima pasticceria di Via Torino.

Accolta dal sindaco, Marco Melgrati, dagli assessori Fabio Macheda e Rocco Invernizzi e dall'Ufficio Commercio del comune di Alassio al gran completo, la famiglia Sanlorenzo è stata protagonista di un momento commovente ma anche di grande famigliarità tra protagonisti della vita amministrativa ed economica della città.

"Quando girava sulla sua moto - ricorda Melgrati - mi chiamava quasi ogni giorno per segnalarmi dove era necessario intervenire". "Ora mi hanno tolto la moto - ribatte Franco Sanlorenzo - ma anche dall'auto vedo e segnalo al primo cittadino. E' il mio modo di amare questa città".