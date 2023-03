Esselunga apre ad Albenga, le organizzazioni sindacali: "Dal Comune nessuna risposta alla nostra richiesta di confronto, inaccettabile"

" Le segreterie Filcams Fisascat e Uiltucs esprimono il loro profondo rammarico verso l'atteggiamento dell'amministrazione comunale di Albenga rispetto alla totale mancanza di riscontro e risposta alla loro richiesta di confronto preventivo e di apertura di un tavolo condiviso tra organizzazioni sindacali, Comune e l'impresa 'Esselunga' di prossima apertura sul territorio albenganese. Una richiesta di confronto partita dalle organizzazioni sindacali più di un anno fa, finalizzata a comprendere la portata del progetto Esselunga sul nostro territorio in termini di quantità e qualità dell'occupazione, che avrebbe potuto sviluppare soprattutto delle criticità inerenti all'avvento di un colosso della grande distribuzione in un territorio già saturo ". Così attraverso una nota stampa le segreterie Filcams Fisascat e Uiltucs.

" In questo settore ormai, competere sullo stesso territorio equivale a competere anche sul costo del lavoro, sulla qualità del lavoro e sulle condizioni dei lavoratori, diventando questi temi esempi di concorrenza veri e propri - prosegue la nota - Nuove aperture libere da vincoli in termini di tutele occupazionali e tipologie contrattuali applicate non arricchiscono un tessuto socio-economico, al contrario è enorme il rischio di creare un meccanismo peggiorativo in cui a subirne le conseguenze sono le lavoratrici e lavoratori ".

"In quanto rappresentanza dei lavoratori del settore, Filcams Fisascat e Uiltucs avevano ritenuto dunque doveroso coinvolgere i soggetti che amministrano il territorio e i soggetti titolari dell'impresa Esselunga in un tavolo di confronto per meglio comprendere i reali risvolti di questa nuova apertura, i rischi e le eventuali opportunità, ma dopo un primo incontro - che non aveva restituito nessun tipo di risposta soddisfacente - avvenuto nell'aprile del 2022, nonostante le numerose richieste di prosecuzione del confronto, le organizzazioni sindacali non hanno più ricevuto alcuna risposta in merito".