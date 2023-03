Esselunga, il sindaco Tomatis replica ai sindacati: “La tutela occupazionale è nostra priorità, sempre stati collaborativi”

Esselunga ad Albenga, già nelle prime ore di apertura, sta creando curiosità, ma anche malcontento. Nello specifico, sono le segreterie sindacali Filcams, Fisascat e Uiltucs a sollevare il problema e puntare il dito contro l’Amministrazione comunale esprimendo “profondo rammarico verso l'atteggiamento dell'amministrazione comunale di Albenga rispetto alla totale mancanza di riscontro e risposta alla loro richiesta di confronto preventivo e di apertura di un tavolo condiviso tra organizzazioni sindacali, Comune e l'impresa 'Esselunga'” (leggi QUI).

“Credo sia fuor dubbio che il tema delle tutele occupazionali è sempre stato molto a cuore a me e alla mia Amministrazione – replica immediatamente il primo cittadino ingauno Riccardo Tomatis -. Ci dispiace che, nonostante la collaborazione da noi dimostrata, non si sia trovato un punto di incontro”.

“Ci auguriamo che Filcams, Fisascat e Uiltucs possano instaurare un proficuo dialogo non esclusivamente con Esselunga ma con tutte le realtà insediatesi sul nostro territorio e con le relative associazioni di categoria, precisando che il Comune, pur mantenendo il suo ruolo esterno, cercherà sempre di farsi da tramite per la tutela di tutti lavoratori e dei loro diritti”, conclude Tomatis.