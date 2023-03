A Toirano un inizio di primavera all'insegna dei viaggi letterari

È tutto dedicato al viaggio letterario l’inizio della primavera a Toirano, dove dal 24 marzo al 2 aprile prossimo sono in programma tre eventi culturali che condurranno il pubblico rispettivamente nelle profondità glaciali dell’Inferno dantesco – in cui si consuma, tra le altre, l’orrida pena del Conte Ugolino e dell’Arcivescovo Ruggeri –, nell’Uruguay del secondo Ottocento, al seguito dell’importante emigrazione dei liguri dai nostri borghi ai paesi dell’America Latina, e da un capo all’altro della penisola e delle isole maggiori italiane, attraverso le voci poetiche più rappresentative di ogni regione.

Si comincia appunto venerdì 24 marzo, alle ore 20.30, nella Chiesa parrocchiale di San Martino, all’entrata del borgo medievale, con una delle 14 tappe liguri del grande percorso intitolato "Dell'arte contagiosa": un emozionante e suggestivo viaggio letterario, artistico e culturale ispirato ai canti della Commedia dantesca e alla figura del Sommo Poeta, che quest’anno l’ideatrice, Marina Mariotti, e l’Associazione “Arte in Scena” di Vinci (FI), con il Patrocinio di “Dante 2021” - Comitato Nazionale per la celebrazione dei 700 anni dalla morte dell’autore, hanno voluto proporre ai comuni interessati della nostra regione, tra cui, fin da subito, Toirano.

Attraverso una performance di qualità che lega assieme racconto, esegesi, monologhi teatrali e interpretazioni artistiche, tutti gli intervenuti potranno assistere alla rappresentazione di una delle più celebri tappe del viaggio ultraterreno di Dante nella Commedia: l’incontro, nel pozzo ghiacciato dell’Inferno, con il Conte Ugolino Della Gherardesca e l’Arcivescovo Ruggeri degli Ubaldini, emblemi del tradimento politico e della patria, dannati per l’eternità. Assieme allo spettacolo, che come in poche altre occasioni abbraccia l’intero episodio di Ugolino e Ruggeri (Inferno, canti XXXII, vv. 124-139, e XXXIII, vv. 1-90), la cittadinanza e i visitatori potranno apprezzare la mostra iconografica “La Commedia dantesca nell’arte” e ricevere, a ricordo della serata, una copia omaggio del libretto “Dante Alighieri, il Sommo Poeta”.

Secondo appuntamento in programma è la presentazione, a cura della Biblioteca Civica “Baccio Emanuele Maineri”, del volume "La patria al di là del mare" (Sanremo, Leucotea Edizioni, 2022) della prof.ssa Simonetta Ronco, docente di diritto commerciale all’Università di Genova, che si terrà sabato 25 marzo, alle ore 17.00, presso la Sala Consiliare “Pietro Arnaldi” di via Parodi 31.

Rievocata e narrata dall’autrice con precisione e delicatezza, l’avventura esemplare dei suoi due coraggiosi prozii balestrinesi, Giovanni e Luigi, permetterà di ricostruire e apprezzare il bagaglio di speranze, sogni, emozioni, sacrifici e passioni che hanno segnato l’emigrazione dei liguri in Uruguay (e in America Latina) tra XIX e XX secolo. Un bagaglio di esperienze costantemente attraversato, anche nei momenti di massima operosità quotidiana nel nuovo paese, dalla inevitabile nostalgia per il piccolo borgo natìo che, alla distanza di tutto un oceano, e con comprensione e pazienza, resta lì ad aspettare chi lo ha lasciato e, forse, ritornerà.

A chiudere la serie di eventi toiranesi proposta dall’amministrazione comunale per questo inizio di primavera sarà – organizzato sempre dalla Biblioteca Civica in collaborazione con il Circolo di lettura “Un libro per amico” – il piccolo "Viaggio in italia attraverso le voci dei poeti" (e dei cantautori), in programma per venerdì 31 marzo, alle ore 21.00 (prima parte), e domenica 2 aprile, alle 16.30 (seconda parte).

In adesione alla Giornata Mondiale della Poesia del 21 marzo (istituita dall’UNESCO nel 1999), gli organizzatori condivideranno con i presenti una selezionata rassegna di voci poetiche e cantautorali italiane che, nelle dimensioni ora del ricordo, ora dell’esperienza di vita in atto, ora del sogno e dell’immaginazione, hanno voluto ritrarre in versi la loro città e la loro terra (siano esse d’origine o d’adozione). Un articolato e intenso itinerario di letture che porterà il pubblico a risalire, regione per regione, testo per testo, tutta la nostra penisola e le isole maggiori, alla ricerca di quei sentimenti autentici e profondi che da sempre legano l’uomo, e il poeta o cantautore (che di tutti si fa portavoce), ai luoghi della propria vita.