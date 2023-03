Celle Ligure: il 25 e 26 marzo torna la manifestazione Sogni d'Orto e Fiori in tavola.

Il 25 e 26 marzo Celle saluta la primavera con un evento vivaistico che si svolgerà nel giardino ”Centro Mezzalunga” disegnato da Libereso Guglielmi,

Una trentina circa di selezionati espositori proporranno un'ampia scelta di piante da frutta e per l'orto, sementi e macchinari agricoli.

Sogni d'Orto sarà soprattutto occasione per partecipare a laboratori, conferenze e attività pratiche con esperti del settore con un ricco il programma di workshop e iniziative collaterali pensate per tutti gli appassionati e per chi muove i primi passi nel settore.

Questo il ricco programma della due giorni:

Sabato 25 marzo

ore 10:00: Pacciamatura e protezione del suolo”, orto e giardino in tempo di crisi idrica a cura di Giampiero Gauna

ore 11 le malizie dell'ortolano In pratica dalla semina ha raccolto attraverso le tipiche lavorazioni a cura del maestro Carlo Pagani

ore 16:00 rose da sciroppo nella tradizione ligure “Rosa, rosae declinare la rosa in cucina” di Maria Giulia Scolaro

ore 17:00 i fiori eduli in cucina workshop con degustazione fiori dell'azienda Ravera Bio di Albenga a cura di Claudio Porchia giornalista e direttore del Festival nazionale della cucina con i fiori.

Domenica 26 marzo

ore 10:00: Le erbe del prebuggiun cellasco a cura di Simonetta Chiarugi

ore 11 potatura dell'Olivo dimostrazione tecnica a cura di Federico Testa potatore certificato e le verdure dell'orto per conservarle e arricchirle di elementi nutritivi a cura di Doriana Fraschiroli

ore 17:00 la ricetta di Leonardo sulle rose alla corte di Francesco I di Francia a cura di Viviane Crosa Vergagni dell'azienda agricola Il Giardino delle Dalie

Manifestazione e workshop sono ad ingresso libero e gratuito e avranno luogo anche in caso di pioggia.