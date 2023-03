Savona, un incontro sul ruolo di enti locali e cittadini nell'ecologia globale

Prosegue il corso di formazione "Laudato sì: agire per un futuro sostenibile" sulla transizione ecologica e l'ecologia globale, promosso dall'Ufficio Pastorale per i Problemi sociali, il Lavoro, la Giustizia, la Pace e la Salvaguardia del creato, insieme agli altri uffici diocesani liguri competenti in queste tematiche, e inserito nell'aggiornamento professionale per giornalisti e insegnanti di religione.