Si torna a parlare di geopolitica internazionale alla CentoFiori: con Guido Olimpio focus sulla frontiera Usa-Messico

Riprenderanno il prossimo sabato 25 marzo nei locali della libreria CentoFiori di via Ghiglieri a Finale gli incontri del ciclo di conferenze dedicate ai più attuali e spinosi temi di geopolitica internazionale.

Dalle ore 18, con una proiezione di immagini e documenti, si terrà la conferenza del giornalista Guido Olimpio dal titolo "Narcos e dintorni. La frontiera USA - Messico".

La sfida dei trafficanti è globale. Di pochi giorni fa è la scoperta in Spagna di un narco-sottomarino arrivato dal Sud America; carichi di droga sono sequestrati in Europa ogni mese. C'è un luogo, però, dove la lotta è quotidiana: il confine tra Usa e Messico. Muro o non muro i contrabbandieri ci provano sempre a valicarlo, inventando trucchi e tattiche: dalle catapulte alla droga mimetizzata nella verdura. Tecnologia e scaltrezza, tunnel clandestini e mezzi modificati. Quindi la guerra tra grandi network, un vero conflitto. Nel nostro incontro racconteremo i mille fronti di una battaglia senza fine con video, foto e materiale raccolto con decine di viaggi sulla frontiera. Selvaggia come lo era all'epoca del West.

A parlarne sarà il giornalista esperto di terrorismo internazionale, intelligence, Medio Oriente e mondo narcos che ha esordito alla redazione esteri del Tempo, lavorando in seguito al Corriere della Sera come corrispondente in Israele e inviato per dieci anni negli Stati Uniti. Autore di diversi libri sul qaedismo, ha condotto inchieste sugli attentatori suicidi, le attività “coperte” dello spionaggio, il grande crimine, i cartelli messicani e i sommergibili della droga. Appassionato della frontiera e del vecchio West, ha seguito sul campo i temi legati alla sicurezza sul confine Usa-Messico, ai traffici e all’immigrazione clandestina.